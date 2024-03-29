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Savran seçim çalışmalarına renk kattı
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr Mehmet Savran’ın seçim afişi paramotorla şehrin üzerinde uçuruldu Bu gösteri, seçim atmosferine yeni bir soluk getirdi
SİYASET 29.03.2024, 09:31
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran’ın seçim afişi paramotorla şehrin üzerinde uçuruldu. Bu gösteri, seçim atmosferine yeni bir soluk getirdi.
Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde seçim kampanyasını sürdüren AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, bugün farklı bir seçim çalışmasına imza attı. Üzerinde AK Parti Adayı Savran’ın isminin yazılı olduğu afiş paramotorla Nevşehir semalarında uçtu.
Pilot Mehmet Bolat’ın kullandığı paramotor yaklaşık 2 saat havada kalırken vatandaşlar ise uçan paramotoru meraklı gözlerle izledi.
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