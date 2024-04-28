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2024-EKPSS soru kitapçlıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'unu internet sitesinde erişime açtı
EĞİTİM 28.04.2024, 15:10
ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'unu internet sitesinde erişime açtı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesaplarında yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebileceği duyuruldu.
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 8 Mayıs'ta saat 23.59'da sona ereceği, bu internet sayfasında cevap anahtarının yüzde 10'u da erişime açıldığını kaydetti.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|93
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|33
|55
|4. Başakşehir
|34
|52
|5. Beşiktaş
|34
|51
|6. Kasımpasa
|34
|49
|7. Alanyaspor
|34
|48
|8. Sivasspor
|34
|48
|9. Rizespor
|33
|48
|10. Antalyaspor
|33
|45
|11. A.Demirspor
|34
|41
|12. Samsunspor
|34
|39
|13. Kayserispor
|34
|38
|14. Ankaragücü
|33
|37
|15. Konyaspor
|34
|36
|16. Gaziantep FK
|33
|34
|17. Hatayspor
|34
|33
|18. Karagümrük
|33
|33
|19. Pendikspor
|34
|31
|20. İstanbulspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|32
|72
|2. Göztepe
|32
|64
|3. Ahlatçı Çorum FK
|32
|56
|4. Sakaryaspor
|32
|54
|5. Bodrumspor
|32
|53
|6. Kocaelispor
|32
|53
|7. Bandırmaspor
|32
|48
|8. Gençlerbirliği
|32
|48
|9. Boluspor
|32
|47
|10. Erzurumspor
|32
|42
|11. Keçiörengücü
|32
|39
|12. Manisa FK
|32
|37
|13. Ümraniye
|32
|37
|14. Şanlıurfaspor
|32
|34
|15. Tuzlaspor
|32
|34
|16. Adanaspor
|32
|33
|17. Altay
|32
|18
|18. Giresunspor
|32
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|35
|80
|2. M.City
|33
|76
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|35
|67
|5. Tottenham
|33
|60
|6. M. United
|34
|54
|7. Newcastle
|34
|53
|8. West Ham United
|35
|49
|9. Chelsea
|33
|48
|10. Bournemouth
|35
|48
|11. Wolves
|35
|46
|12. Brighton
|34
|44
|13. Fulham
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|35
|36
|16. Brentford
|35
|35
|17. Nottingham Forest
|34
|26
|18. Luton Town
|35
|25
|19. Burnley
|35
|24
|20. Sheffield United
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|84
|2. Girona
|33
|71
|3. Barcelona
|32
|70
|4. Atletico Madrid
|33
|64
|5. Athletic Bilbao
|33
|58
|6. Real Sociedad
|33
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Getafe
|33
|43
|10. Villarreal
|32
|42
|11. Osasuna
|32
|39
|12. Deportivo Alaves
|33
|38
|13. Sevilla
|32
|37
|14. Las Palmas
|33
|37
|15. Rayo Vallecano
|32
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|33
|26
|19. Granada
|32
|18
|20. Almeria
|33
|14
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