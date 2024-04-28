2024-EKPSS soru kitapçlıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'unu internet sitesinde erişime açtı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesaplarında yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebileceği duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 8 Mayıs'ta saat 23.59'da sona ereceği, bu internet sayfasında cevap anahtarının yüzde 10'u da erişime açıldığını kaydetti.