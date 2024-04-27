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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan darbedilen öğretmene “geçmiş olsun” telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir veli tarafından darbedilen öğretmeni arayarak kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu
SİYASET 27.04.2024, 17:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir veli tarafından darbedilen öğretmeni arayarak kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulunda bir veli tarafından darbedilen Necla öğretmen ile telefonda görüştü.
Olayla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Öğretmene yumruk attığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan şüpheli A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
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