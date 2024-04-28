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484 yıllık gelenek Manisa'ya şifa saçtı

484 yıldır süregelen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Manisa Valiliği önünden kortej yürüyüşü ile başladı Saçım töreni Hafsa Sultan’ın Merkez Efendi’ye berat vermesiyle devam ederken, festival Sultan Cami minare ve kubbelerinden tonlarca şifalı mesir macununun halka saçılmasıyla son buldu

GÜNDEM 28.04.2024, 16:00
484 yıllık gelenek Manisa'ya şifa saçtı

484 yıldır süregelen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Manisa Valiliği önünden kortej yürüyüşü ile başladı. Saçım töreni Hafsa Sultan’ın Merkez Efendi’ye berat vermesiyle devam ederken, festival Sultan Cami minare ve kubbelerinden tonlarca şifalı mesir macununun halka saçılmasıyla son buldu.MANİSA (İGFA)- Manisa’nın 5 asra yaklaşan geleneği Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali 4 yıl aradan sonra Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaşın katılımıyla 484’üncü kez gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği önünden kortej yürüyüşüyle başlayan tören Sultan Camii minare ve külliyelerinden halka şifalı mesir macunlarının saçılması ile son buldu. 23-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Manisa’nın dört bir yanında çeşitli etkinlikler ve konserler ile devam eden festivalin son günü, Manisa Valiliği önünden kortejle başladı.

Manisa’da yetişen Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahlarının temsili geçişleri, halk dansları ekiplerinin geçişleri, temsili Hafsa Sultan ve Merkez Efendi’nin geçişiyle, festivale katılan yabancı konuklar korteje renk katarken, korteji izleyen vatandaşlar da, o anları cep telefonlarıyla kaydederek, ölümsüzleştirdi. Kortej yürüyüşüne, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, çevre il ve ilçe belediye başkanları, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa Milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve derneklerin temsilcileri ve konuk ülkelerin temsilcileri de katıldı. Valilik önünden başlayan kortej yürüyüşüne, temsili Hafsa Sultan, Merkez Efendi, Manisa’dan yetişen şehzadeler renk kattı. Kortejde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve protokol üyeleri mesir saçımı için bekleyen ve kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşları selamladı.

Kortej yürüyüşünde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün çok güzel bir gün, Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerimiz var. Ümit ediyoruz ki Mesir Festivali, ilerleyen yıllarda uluslararası boyutunun çok daha güçlendiği, bütün bir aya yayılan, tüm dünyadan ziyaretçilerin, turistlerin geldiği, hem vatandaşlarımızın coşkumuza ortak oldukları hem de Manisa’ya ve esnafımıza katkı sağladıkları bir festivale dönüşür. Her geçen yıl bir öncekinden iyi olur diye ümit ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Manisa’mızı temsil eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Mesir Şenliği’ne çok şey katacaklar. Sayın Valimiz Enver Ünlü, çeşitli siyasi parti milletvekilleri ve temsilcileri ile birlikte yürüyoruz. Bir ay önce herkes kendi kortejinde yürüyordu, bugün ise kol kola yürüyoruz. Bunun anlamı şu; mesir, hem tıbbi değeri olan, mistik değeri olan hem de sosyolojik anlamı olan bir değer. Manisa bir anda zor günlerden sonra iyi günlere doğru hareket ediyor, böyle de bir anlamı var. Bugün siyaset yok, bugün Manisa ruhu burada. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Burada herkes birleşti, kol kola girdi. Manisalılık ruhunu ortaya koydu. Yaklaşık 10 gündür Mesir Macunu Festivalimiz şehrin her yanında karnaval havasında kutlandı. Bundan sonra etkinliklerimiz üstüne katarak devam edecek. Artık Manisa, karnavalların şehri olacak. Manisa’mızın herkesin mutlu olduğu, güldüğü, bir şehir haline gelmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım ve çok çalışacağım. Yaşanılabilir bir Manisa nasıl yapılır, herkes bunu görecek. Mutluluklarımız 5 yıl boyunca daim olacak. Buradan bunun sözünü veriyorum” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, “4 yıl aradan sonra bizde tüm Manisalılar gibi Mesir’i çok özlemiştik. Yeni seçilmiş belediye başkanları olarak ilk Mesir Festivalimiz oluyor. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyuz. Söz vermiştik, Manisa gençlerin ve festivallerin kenti olacak. Mesir Macunu Festivalimiz de bu festivallerin lokomotifi olacak. Bunların mutlaka devamı da gelecek. Önümüzdeki yıllarda Mesir Macunu Festivalimizin kapsamını da genişletip sadece Türkiye değil, Dünya’ya ulaşmayı istiyoruz. Festivalimize ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ELLER ŞİFAYA AÇILDI

Sultan Camii’nde kortej son bulurken, burada şifalı mesir macunlarının saçımı öncesinde Hafsa Sultan’ın Merkez Efendi’ye berat vermesinin canlandırması yapıldı. Öğle ezanının okunması ve namazın kılınmasının ardından Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve protokol üyeleri tonlarca şifalı mesir macununu halka saçtı. Vatandaşlar saçılan şifalı macunları kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Mesir kapmak için yüksek yerlere tırmanan ve şemsiyesini ters çeviren vatandaşların renkli görüntüleri objektiflere yansıdı. Yaklaşık yarım saat içinde mesir saçım töreni son bulurken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek Manisa’nın tanıtımı noktasında önemli bir yere sahip olan festivale katılarak destek sağlayan herkese teşekkür etti.

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