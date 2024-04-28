Girişimler Türk Telekom’la uçuşa geçiyor

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, yarının teknolojilerini üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonuna katkı sunmak adına 2013 yılından bu yana girişimcilere büyük destek sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT ile teknoloji birikimini aktararak yenilikçi fikirlerin büyümesine rehberlik eden Türk Telekom, nakit desteği ve sayısız fırsat sunarak girişimleri uçuşa geçiriyor.

Ekonomik ve teknolojik gelişimin anahtarı olan girişimcilik için Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT’u 2013 yılında hayata geçirerek 111 girişime 32 milyon TL nakit desteği veren Türk Telekom, girişimcilere birçok fayda sunarak yerli fikirlerin dünyaya açılmasında ve 35 milyon doları aşan yatırım almasında köprü görevi üstlendi.

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Girişimcilik Türk Telekom’un ruhunda var. Türkiye’yi yenilikçi teknolojilerle buluşturmakla kalmıyor, bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesine geçiyoruz. Yerli fikirleri destekleyerek ekonomik ve teknolojik ilerlemeye katkı sunuyor, girişimlerimizin dünyaya açılmasına öncülük ederek ülkemize katma değer sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.