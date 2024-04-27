Nevide Çiçek'ten göndermeli dans

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Nevide Çiçek'in gittiği mekandaki dansı soru işaretleri yarattı.İSTANBUL (İGFA) - Bir dönemin efsane sunucusu Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Nevide Çiçek, Ataşehir'de bir mekanda görüntülendi.

Arkadaşlarıyla eğlenmek için bir mekana giden güzel sunucunun "Eski sevgilimizi özledik ama hangisi olduğunu hatırlayamadık" notuyla sosyal medyada paylaşılan dans şovu Mehmet Ali Erbil'e gönderme olarak yorumlandı.