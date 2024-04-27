Son Dakika
Nevide Çiçek'ten göndermeli dans
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Nevide Çiçek'in gittiği mekandaki dansı soru işaretleri yarattı
MAGAZİN 27.04.2024, 14:14
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Nevide Çiçek'in gittiği mekandaki dansı soru işaretleri yarattı.İSTANBUL (İGFA) - Bir dönemin efsane sunucusu Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Nevide Çiçek, Ataşehir'de bir mekanda görüntülendi.
Arkadaşlarıyla eğlenmek için bir mekana giden güzel sunucunun "Eski sevgilimizi özledik ama hangisi olduğunu hatırlayamadık" notuyla sosyal medyada paylaşılan dans şovu Mehmet Ali Erbil'e gönderme olarak yorumlandı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|93
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|33
|55
|4. Başakşehir
|34
|52
|5. Beşiktaş
|34
|51
|6. Kasımpasa
|34
|49
|7. Sivasspor
|34
|48
|8. Rizespor
|33
|48
|9. Antalyaspor
|33
|45
|10. Alanyaspor
|33
|45
|11. A.Demirspor
|34
|41
|12. Samsunspor
|34
|39
|13. Ankaragücü
|33
|37
|14. Kayserispor
|33
|37
|15. Konyaspor
|34
|36
|16. Gaziantep FK
|33
|34
|17. Hatayspor
|34
|33
|18. Karagümrük
|33
|33
|19. Pendikspor
|33
|30
|20. İstanbulspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|31
|69
|2. Göztepe
|31
|63
|3. Ahlatçı Çorum FK
|31
|55
|4. Sakaryaspor
|31
|54
|5. Bodrumspor
|31
|52
|6. Kocaelispor
|31
|52
|7. Bandırmaspor
|31
|47
|8. Boluspor
|31
|47
|9. Gençlerbirliği
|31
|47
|10. Erzurumspor
|31
|42
|11. Ümraniye
|31
|37
|12. Manisa FK
|31
|36
|13. Keçiörengücü
|31
|36
|14. Şanlıurfaspor
|31
|34
|15. Tuzlaspor
|31
|33
|16. Adanaspor
|31
|32
|17. Altay
|31
|15
|18. Giresunspor
|31
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|34
|77
|2. M.City
|33
|76
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|35
|69
|5. Tottenham
|32
|60
|6. M. United
|34
|54
|7. Newcastle
|34
|53
|8. West Ham United
|35
|49
|9. Chelsea
|33
|47
|10. Wolves
|35
|46
|11. Bournemouth
|34
|45
|12. Brighton
|33
|44
|13. Fulham
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|35
|36
|16. Brentford
|35
|35
|17. Nottingham Forest
|34
|26
|18. Luton Town
|35
|25
|19. Burnley
|35
|24
|20. Sheffield United
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|84
|2. Girona
|33
|71
|3. Barcelona
|32
|70
|4. Atletico Madrid
|33
|64
|5. Athletic Bilbao
|33
|58
|6. Real Sociedad
|33
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Getafe
|33
|43
|10. Villarreal
|32
|42
|11. Osasuna
|32
|39
|12. Deportivo Alaves
|33
|38
|13. Sevilla
|32
|37
|14. Las Palmas
|33
|37
|15. Rayo Vallecano
|32
|34
|16. Mallorca
|32
|31
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|32
|25
|19. Granada
|32
|18
|20. Almeria
|33
|14
Röportaj & Söyleşi Tümü