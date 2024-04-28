Gülben Ergen gümbür gümbür geliyor

Gülben Ergen uzun zaman sonra İzmirli hayranları ile buluştu. İzmir Şerefe’de sahneye çıkan Ergen, yeni şarkısının Sezen Aksu imzalı olduğunun müjdesini verdi.İZMİR (İGFA) - Gülben Ergen gözünde oluşan yırtık nedeni ile bir ameliyat geçirmişti.

Doktoru yoğun ışığa maruz kalmasını, dolayısıyla sahneye çıkmasını yasaklamıştı. Bu sebeple 2 ay spot ışıklarından uzak kalan Gülben Ergen sağlığına kavuşur kavuşmaz ilk konserini İzmir’deki Şerefe’de verdi. Gülben Ergen formda vücudu ve güzelliği ile kendine hayran bıraktı.

Ergen seyircisine bir de müjde verdi.

Bugüne dek ‘Küt Küt’, ‘Kanıma Dokunuyor’, ‘Arka Sokaklar’, ‘Sandık Lekesi’, ‘İnsanlık Hali’, ‘Yasa’, ‘Yani’, ‘Mış Gibi’, ‘Yansın Bakalım’, ‘İnfilak’ ve ‘Bu Benim Hayatım’ gibi 11 hit şarkısını seslendirdiği Sezen Aksu’dan yeni bir parça aldığını duyurdu.

Gülben Ergen “Söz ve müziği Sezen’e ait yeni şarkım yakında dinleyiciyle buluşacak. Sahnelerde sizlerle birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum” dedi.