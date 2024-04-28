Kilitli Kalkan Tatbikatı tamamlandı

NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (Estonya/Talin) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Kilitli Kalkan-2024 (Locked Shields-2024) Tatbikatı, 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 2014 yılından bu yana katılım sağlanan tatbikata, bu yıl Arnavutluk Cumhuriyeti ile birlikte oluşturulan Türkiye-Arnavutluk ortak mavi takımı ile katılım sağlandığını duyurdu.

Sanal bir ağ üzerinden icra edilen ve 39 ülkenin yer aldığı söz konusu tatbikata, Türkiye Mavi Takımı Genelkurmay Başkanlığı TSK Siber Savunma Komutanlığından iştirak etti.

Siber varlık ve kritik altyapılara karşı gerçekleştirilebilecek farklı siber saldırı senaryolarının test edildiği tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri, kamu kurum/kuruluşları ve siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın katılımıyla siber alandaki yeteneklerimiz başarıyla test edildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1784575243564011992