Son Dakika

Sivas-İstanbul seferleri 4 Mayıs'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Mayıs İtibariyle Sivas - İstanbul arasında ekspres ve aktarmasız YHT seferlerinin başlayacağını söyledi

GÜNDEM 28.04.2024, 14:41
Sivas-İstanbul seferleri 4 Mayıs'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Mayıs İtibariyle Sivas - İstanbul arasında ekspres ve aktarmasız YHT seferlerinin başlayacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin önemli hızlı tren hatlarından biri olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının 26 Nisan 2023'te hizmete açılmasından bu yana geçen 1 yıllık sürede 1 milyon kişinin seyahat ettiğini belirterek, hizmete alınan bu hızlı tren hattı ile Ankara ile Sivas arasındaki 12 saat olan seyahat süresini de 2 saate indirdiklerinin altını çizdi.

Bakan Uraloğlu güzergâh üzerindeki illerde yaşayan vatandaşların da yüksek hızlı tren ile tanıştığını anımsatarak, "Proje ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi YHT konforu ile tanıştırdık. Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat arası 1 saate düşürüldü. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Ankara  Sivas YHT ile şehirler arası seyahat süresi kısaldı, konforu arttı" dedi.

Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile 1,3 milyon vatandaşın YHT ile seyahat etme imkanına eriştiğini belirten Bakan Uraloğlu, hizmete alınan yüksek hızlı tren hattı ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinin de Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağına bağlandığının altını çizerek, bu illerde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon vatandaşın da YHT ile seyahat etme imkânına kavuştuğunu söyledi.

"4 MAYIS İTİBARİYLE SİVAS - İSTANBUL ARASINDA EKSPRES VE AKTARMASIZ YHT SEFERLERİ BAŞLIYOR"

Bakanlık olarak yaptıkları her hizmeti vatandaşın ihtiyacı ve talepleri doğrultusunda hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, Yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmaları tamamladık. 4 Mayıstan itibaren Sivas- İstanbul arasında ekspres ve aktarmasız yüksek hızlı tren seferlerimiz başlayacak. Sivastan saat 13.00da hareket ederek İstanbula 20.08de, İstanbuldan da 08.40ta hareket ederek Sivas a 15.58 de ulaşacak. İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürecek. açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 33 55
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Alanyaspor 34 48
8. Sivasspor 34 48
9. Rizespor 33 48
10. Antalyaspor 33 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Samsunspor 34 39
13. Kayserispor 34 38
14. Ankaragücü 33 37
15. Konyaspor 34 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 34 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 34 31
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 64
3. Ahlatçı Çorum FK 32 56
4. Sakaryaspor 32 54
5. Bodrumspor 32 53
6. Kocaelispor 32 53
7. Bandırmaspor 32 48
8. Gençlerbirliği 32 48
9. Boluspor 32 47
10. Erzurumspor 32 42
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 18
18. Giresunspor 32 10
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 33 76
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Girona 33 71
3. Barcelona 32 70
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Getafe 33 43
10. Villarreal 32 42
11. Osasuna 32 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 32 37
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 32 18
20. Almeria 33 14