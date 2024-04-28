Doğanköy Sağlıkta Nefes-1 projesinin temeli atıldı

TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal imzasıyla Doğanköy’de bulunan ‘Sağlıkta Nefes-1’ dev konut projesinin temeli atıldı.

ESMANUR GÜLBAHAR/ MUSA YEŞİLDAĞ/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi yeni ve dev bir projeye daha ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık iki yılda tamamlanacak olan proje ile yüzlerce sağlık çalışanına konut edindirecek olan projeye, şantiye temeli atılarak start verildi.

‘Sağlıkta Nefes 1’ projesinin temel atma töreninde Herkes Duysun muhabirine proje ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal, bu projenin Şehir hastanesinin yapılmasıyla birlikte başlayan bir hikaye olduğunu belirterek, “Bu projemiz 7 yıl önce başlayan bir hikayedir. Şehir hastanesinin yapılıyor olması bize de burayı değerli kıldı. 7 yıl boyunca imar işlemleri sürdü ve bitti. Yer sahibi olan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bizim üyelerimiz her zaman kazanacaktır. Kâğıt üzerinde bir şey göstermek çok anlaşılır olmayabiliyor. Biz önce örnek daire yapalım dedik. Örnek daire, Bursa’ya yakışır daire oldu. Doğanköy’de 5-6 parsel projemiz var. 2 yılda bitmesini planlıyoruz.” dedi.

Şantiye temelinin atılmasının ardından örnek daire gezisi yapıldı ve gelen misafirlere ikramlarda bulunuldu.