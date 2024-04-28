KOSGEB şehir şehir girişimci arayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, KOSGEB'in Türkiye'deki profesyonellerle birlikte şehir şehir gezerek girişimci seçmelerine başlayacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin önde gelen teknoloji üreticileri ve girişimcileri ile yaptığı buluşmada KOSGEB'in yeni adımıyla ilgili bilgi paytlaştı.

Bakan Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) yeni bir adım atacağını belirterek, "İlk kez söylüyorum, KOSGEB Türkiye'deki profesyonellerle birlikte şehir şehir gezecek ve girişimci seçmelerine başlayacak. Anadolu'nun tüm şehirlerinden yeni girişimler çıkması için sahada daha görünür olacak, daha aktif şekilde girişimcilerle buluşacak." dedi.

30 BİNE YAKIN TOGG YOLLARDA

Şu an 30 bine yakın Togg'un Türkiye'nin yollarında olduğunu belirten Kacır, "Daha yapacak çok işimiz var. Batarya teknolojisinde güçlenmek durumundayız. Batarya hücrelerini Türkiye'de üretmek zorundayız. Akıllı araç, otonom araç teknolojilerinde iddia sahibi olmak zorundayız. Yerli markaların yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.