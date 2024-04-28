Atık su arıtma tesisi sayısı bini geçti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bin 213 atık su arıtma tesisi ile ülke nüfusunun yüzde 90,6'sına hizmet verildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, 2002 yılında 145 olan atık su arıtma tesisi sayısını bin 213'e çıkardıklarını duyurdu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre 74 ildeki bu tesisler ile ülke nüfusunun yüzde 90,6'sına hizmet verildiğine dikkati çeken Bakan Özhaseki, "Suyun her damlasını değerlendirip ekonomik, sosyal ve çevresel yaşama kazandırılmasını önemsiyoruz. Çevremizi hassasiyetle koruyor, katı atıkları düzenli depoluyoruz." dedi.

Bakanlığın, arıtılmış atık suların yeniden kullanımı konusunda çalışmalar yaptığını belirten Bakan Özhaseki, bu kapsamda halihazırda yüzde 5,30 olan arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını, 2028 yılında yüzde 11'e çıkarmayı hedeflediklerini, bakanlık olarak yerleşim yerlerinden kaynaklanan atık suların toplanarak arıtılması, çevre ve insan sağlığının korunmasını amaçladıklarını söyledi.

Şehirlerdeki atık su arıtma tesislerine ilişkin bilgi veren Bakan Özhaseki, devam eden illerdeki atık su arıtma tesisi çalışmalarına ilişkin, öevcut durumda atık su arıtma tesisi olan illerden 3'ünde ileri biyolojik atık su arıtma tesislerimizin inşaat süreci, 3'ünde ise proje süreci devam ettiğini kaydetti.

"EVLATLARIMIZA DAHA SAĞLIKLI VE DAHA TEMİZ BİR DÜNYA EMANET EDECEĞİZ"

Belediye atıklarının insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilip, etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla, belediyelerin finanse etmekte zorlandıkları atık altyapı projelerinin desteklenmesi için başlatılan Katı Atık Programı (KAP) projesi kapsamında, düzenli depolama tesislerinin yapımına da destek sağlandığını aktaran Bakan Özhaseki, bu kapsamda düzenli depolama tesisi bulunmayan yerlere öncelik verildiğini bildirdi.

Bakan Mehmet Özhaseki, "Katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını sağlamak üzere düzenli olarak depolanması amacıyla inşa edilen katı atık düzenli depolama tesisi sayısı 2024'ün ilk çeyreğinde 94'e ulaştı. Bu tesisler ile 1248 belediyede 75,9 milyon kişiye yani nüfusun yüzde 94,5'ine hizmet veriliyor. Suyun her damlasının değerlendirilerek ekonomik, sosyal ve çevresel yaşama kazandırılmasını önemsiyoruz. Çevremizi hassasiyetle koruyor, katı atıkları düzenli depoluyoruz. Evlatlarımıza daha sağlıklı ve daha temiz bir dünya emanet edeceğiz." diye konuştu.