Tarihi tur sona erdi... Mayolar sahiplerini buldu

Bisikletçiler (Nötrölize) yarış dışı olarak İstanbul'da tur atıp etabı tamamladılar. Yarışın Genel Ferdi Şampiyonu, Yeşil Mayo, Kırmızı Mayo ve Beyaz Mayo sahipleri dünkü sonuçlar geçerli olmak üzere tescil edildi.İSTANBUL (İGFA) - 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun 105.4 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabı hava muhalefeti ve yağan yağmurun parkuru kayganlaştırması nedeniyle koşulamadı. Bisikletçiler (Nötrölize) yarış dışı olarak İstanbul'da tur atıp etabı tamamladılar.

Yarışın Genel Ferdi Şampiyonu, Yeşil Mayo, Kırmızı Mayo ve Beyaz Mayo sahipleri dünkü sonuçlar geçerli olmak üzere tescil edildi.

TUR'UN ŞAMPİYONU BROEK

Geçtiğimiz Pazar günü Antalya-Antalya etabı ile start alan ve 8 gün boyunca 1.188 kilometre yol kat eden bisikletçilerin bu yoğun mücadelesi İstanbul'da noktalandı. Tur'u DSM-Firmenich Takımı'ndan Frank Van Den Broek kazandı ve 2024'un şampiyonu olarak Turkuaz Mayo'nun ebedi sahibi oldu. İkinciliği Terengganu Takımı'ndan Kudus Merhavi, üçüncülüğü de Polti Kometa Takımı'ndan Paul Double kazandı. Beyaz ve Kırmızı Mayoları da Bike Aid sporcusu Vinzent Dorn elde etti. Sprint Mayo'sunu ise yine DSM-Firmenich Takımı'ndan Tobias Andresen elde etti. Takım halinde şampiyonluğu da Q.36.5 Pro Cycling kazandı.

Tur sonunda mayolar sahiplerini buldu.

GENEL KLASMAN (TURKUAZ MAYO)

1 - DSM-firmenich'ten Frank van den Broek - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu 2 - Terengganu'dan Merhawi Kudus - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu 3 - Polti Kometa'dan Paul Double - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu

PUAN KLASMANI (YEŞİL MAYO)

1 - DSM-firmenich'ten Tobias Andresen - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu 2 - Polti-Kometa'dan Giovanni Lonardi 3 - DSM-firmenich'ten Fabio Jakobsen

DAĞLARIN KRALI MAYOSU (KIRMIZI MAYO)

1 - Bike Aid'den Vinzent Dorn - Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır 2 - DSM-firmenich'ten Frank van den Broek 3 - Beykoz Belediye'den Samet Bulut

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ KLASMANI (BEYAZ MAYO)

1 - Bike Aid'den Vinzent Dorn - İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan

Takım klasmanı lideri Q36.5 - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu