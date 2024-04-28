Oğuzhan Koç'tan Ankara'da unutulmaz konser

Oğuzhan Koç yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarını sürdürürken, konserlerine de ara vermiyor.ANKARA (İGFA) - Art arda yayınladığı şarkılarıyla dijital platformlardaki dinlenme sayılarında rakiplerini geride bırakan Oğuzhan Koç yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarına devam ediyor. Konserlerine de ara vermeyen Koç, dün akşam TED Ankara Koleji Ata Sahne’de muhteşem bir konsere daha imza attı.

Oğuzhan Koç dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı.