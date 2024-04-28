Son Dakika
Oğuzhan Koç'tan Ankara'da unutulmaz konser
Oğuzhan Koç yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarını sürdürürken, konserlerine de ara vermiyor
MAGAZİN 28.04.2024, 14:56
Oğuzhan Koç yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarını sürdürürken, konserlerine de ara vermiyor.ANKARA (İGFA) - Art arda yayınladığı şarkılarıyla dijital platformlardaki dinlenme sayılarında rakiplerini geride bırakan Oğuzhan Koç yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarına devam ediyor. Konserlerine de ara vermeyen Koç, dün akşam TED Ankara Koleji Ata Sahne’de muhteşem bir konsere daha imza attı.
Oğuzhan Koç dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|93
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|33
|55
|4. Başakşehir
|34
|52
|5. Beşiktaş
|34
|51
|6. Kasımpasa
|34
|49
|7. Alanyaspor
|34
|48
|8. Sivasspor
|34
|48
|9. Rizespor
|33
|48
|10. Antalyaspor
|33
|45
|11. A.Demirspor
|34
|41
|12. Samsunspor
|34
|39
|13. Kayserispor
|34
|38
|14. Ankaragücü
|33
|37
|15. Konyaspor
|34
|36
|16. Gaziantep FK
|33
|34
|17. Hatayspor
|34
|33
|18. Karagümrük
|33
|33
|19. Pendikspor
|34
|31
|20. İstanbulspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|32
|72
|2. Göztepe
|32
|64
|3. Ahlatçı Çorum FK
|32
|56
|4. Sakaryaspor
|32
|54
|5. Bodrumspor
|32
|53
|6. Kocaelispor
|32
|53
|7. Bandırmaspor
|32
|48
|8. Gençlerbirliği
|32
|48
|9. Boluspor
|32
|47
|10. Erzurumspor
|32
|42
|11. Keçiörengücü
|32
|39
|12. Manisa FK
|32
|37
|13. Ümraniye
|32
|37
|14. Şanlıurfaspor
|32
|34
|15. Tuzlaspor
|32
|34
|16. Adanaspor
|32
|33
|17. Altay
|32
|18
|18. Giresunspor
|32
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|35
|80
|2. M.City
|33
|76
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|35
|67
|5. Tottenham
|33
|60
|6. M. United
|34
|54
|7. Newcastle
|34
|53
|8. West Ham United
|35
|49
|9. Chelsea
|33
|48
|10. Bournemouth
|35
|48
|11. Wolves
|35
|46
|12. Brighton
|34
|44
|13. Fulham
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|35
|36
|16. Brentford
|35
|35
|17. Nottingham Forest
|34
|26
|18. Luton Town
|35
|25
|19. Burnley
|35
|24
|20. Sheffield United
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|84
|2. Girona
|33
|71
|3. Barcelona
|32
|70
|4. Atletico Madrid
|33
|64
|5. Athletic Bilbao
|33
|58
|6. Real Sociedad
|33
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Getafe
|33
|43
|10. Villarreal
|32
|42
|11. Osasuna
|32
|39
|12. Deportivo Alaves
|33
|38
|13. Sevilla
|32
|37
|14. Las Palmas
|33
|37
|15. Rayo Vallecano
|32
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|33
|26
|19. Granada
|32
|18
|20. Almeria
|33
|14
Röportaj & Söyleşi Tümü