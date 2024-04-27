İYİ Parti'nin yeni başkanı belli oldu

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı başkanlık seçiminin üçüncü turu sonucunda yeni genel başkan belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün gerçekleşti. Meral Akşener'in yeniden aday olmayacağını açıkladığı kurultayda 4 isim genel başkanlık için yarıştı. İlk turda hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadı. İkinci turda da salt çoğunluk elde edilemedi, 3. turda kazanan Dervişoğlu oldu.

Meral Akşener'in yeniden aday olmayacağını açıkladığı kurultayda 4 isim genel başkanlık için yarıştı. İlk turda hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadı.

İlk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Tolga Akalın adaylıktan çekildi.

İkinci turda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy alırken seçim 3. tura kaldı.

3. TURDA KAZANAN DERVİŞOĞLU OLDU

3. turda salt çoğunluk aranmadığı için en çok oyu alan aday Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı oldu. Üçüncü turda Dervişoğlu 611 oy alırken, Koray Aydın 548 oyda kaldı.

Dervişoğlu'nun yeni genel başkan seçilmesinin ardından Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığ paylaşımda, "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik ettiğini ve kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini ilettiğini duyurdu.

İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı olan Müsavat Dervişoğlu da, kendisinin bir yarış kazanmadığını belirterek, "Çünkü kimseyle yarışmadık biz. Herkesin gözü bu kongredeydi. Allah herkesten razı olsun. En küçük bir kötü olay bile yaşanmadı. Bu iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir hareket olduğunun en büyük delili. Koray Aydın benim aile büyüğüm ve ağabeyim. Sayın Akalın da benim kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz. Bugün itibarıyla birbirimize sarılıp yaralarımızı saracağız ondan sonra da iktidar yolculuğunu yine birlikte devam edeceğiz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene." diye konuştu.