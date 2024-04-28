Şehit polisler için tören düzenlendi
Adıyaman'da dün gece cinnet geçiren polis memurunun meslektaşlarına açtığı ateşte şehit olan başkomiser ve komiser şehitler son yolculukları için memleketlerine uğurlandı
Adıyaman'da dün gece cinnet geçiren polis memurunun meslektaşlarına açtığı ateşte şehit olan başkomiser ve komiser şehitler son yolculukları için memleketlerine uğurlandı.ADIYAMAN (İGFA) - Polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Kamuran Üçgül ve Ekipler Amiri Gökhan Özer için Adıyaman’da tören düzenlendi.
Törende Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer’in cenazesi İstanbul’a, Karakol Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül’ün cenazesi ise Osmaniye’nin Kadirli ilçesine gönderildi.
Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl protokolü, kurum müdürleri, STK temsilcileri, askeri erkanlar, polisler ve çok sayıda kişi katılırken, şehitlerin yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Kahraman şehitlerimizi Osmaniye ve İstanbul'a uğurladık. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.
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