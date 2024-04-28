Avukatlardan 'Büyük Savunma' mitingi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve barolar öncülüğünde ‘Büyük Savunma Mitingi’ düzenlendi. TBB önünde toplanan avukatlar Anıtpark’a yürüdüğü mitingde, avukatlar ‘Savunmayı savunuyoruz’, 'Bağımsız Yargı, Bağımsız Baro' gibi taleplerin yer aldığı dövizleri taşıdı.ANKARA (İGFA)- CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerinin de yoğun destek verdiği mitinge katılan Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan: “Hukukun üstünlüğünün büyük bir yara aldığı dönemdeyiz. Böyle bir dönemde avukatların haklarını savunmak sadece savunma için değil bütün adalet sistemimizin sağlıklı işlemesi için bir zorunluluk” dedi.

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre ülkemizdeki hukuk fakültesi sayısının 92 olduğuna vurgu yapan Özcan, "Türkiye Barolar Birliği’nin verilerine göre, 2012’de avukat sayısı 78.000 iken; 2023 sonu itibariyle 88.437’si kadın, 97.312’si erkek olmak üzere toplam 185.749 avukat bulunmaktadır. Buna göre, 2012’den 2023 sonuna kadar avukat sayısı %250’den fazla artmıştır. Yanlış üniversite eğitimi politikaları sonucunda, avukatlık alanındaki bu yığılma ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizle birleşerek avukatlık ücretlerinin düşmesine, avukatların ‘işçi avukat’ statüsünde karın tokluğuna çalışmasına sebep olmaktadır. Avukatlar geçim sıkıntısı yaşamakta, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri, ofis kiraları başta olmak üzere çeşitli giderlerini ödemekte zorluk çekmektedir" dedi.

"Avukatlar hukukun ve adaletin savunucularıdır" diyen Gizem Özcan, "Dünyanın her yerinde, hukuk ve adaletin temelleri sarsılıyor. Ancak avukatlar bu temelleri güçlendirmek için çalışmaya kararlı. Biliyoruz ki, hukukun üstünlüğü olmadan demokrasi ve özgürlüklerin korunması mümkün değildir. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında refah içinde ülkemizi özgürlükler ülkesi haline getirmek için adalet mücadelesine büyük iş düşüyor. Bu büyük mücadelenin parçası olmak için mücadeleye soluksuz devam!” diye konuştu.