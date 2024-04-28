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Bursa Osmangazi'de şahlanan rahvan atları nefes kesti

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen rahvan atları ve binicilerin kıyasıya mücadele ettiği Rahvan At Yarışları ile sona erdi Fetih coşkusu ile şahlanan rahvan atlarının birincilik mücadelesi nefes kesti

YAŞAM 28.04.2024, 17:37
Bursa Osmangazi'de şahlanan rahvan atları nefes kesti

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen rahvan atları ve binicilerin kıyasıya mücadele ettiği Rahvan At Yarışları ile sona erdi. Fetih coşkusu ile şahlanan rahvan atlarının birincilik mücadelesi nefes kesti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın fethinin 698’inci yılında düzenlediği Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri ile 18 yıldır olduğu gibi bu yıl da kente Nisan ayı boyunca bayram havası yaşattı. Şenlikler kapsamında düzenlediği sempozyum, fetih yürüyüşü, köy düğünü ve Uluslararası Tarihi Kent Koşusu gibi etkinlikler ile fetih coşkusunu tüm kente yayan Osmangazi Belediyesi, şenliklerin son etkinliği olan Rahvan At Yarışları ile bu coşkuyu zirveye taşıdı.

Osmanlı’dan kalma geleneğin günümüze taşındığı Rahvan At Yarışları, Armutköy Mahallesi’ndeki Ata Sporları Parkı’nda gerçekleştirildi.  Bu yılki yarışlara toplam 120 at katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen atlar, Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Taylar, Üçlü Taylar, İkili Taylar, Kadınlar ve Yerli Doludizgin, olmak üzere toplam 10 farklı kategoride birincilik için kıyasıya mücadele etti. Her biri büyük bir rekabete sahne olan yarışlar sonunda, dereceye giren at sahiplerine kupanın yanı sıra para ödülleri verildi.

BAŞKAN AYDIN ALANA AT SIRTINDA GİRİŞ YAPTI

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yarış alanına ata binerek giriş yaptı. Mahalle meydanında aracından inen ve yarış alanına kadar tüm yolu at sırtında ilerleyen Başkan Aydın’a rahvan atçıları da at binerek eşlik etti. At sırtında tüm yarış parkurunu turlayarak izleyicileri selamlayan Başkan Aydın’ı vatandaşlar alkış yağmuruna tuttu.

Yarışlara katılan tüm at sahiplerine ve binicilerine katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Aydın, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen rahvan atları, alanı dolduran binlerce vatandaşımıza gün boyu büyük heyecan yaşattı. Önümüzdeki sene bu organizasyonu daha da geliştireceğiz. Yarışların yapıldığı Armutköy Mahallemizdeki Ata Sporları Parkı çok güzel bir tesis. Burası, fetih şenlikleri kapsamında düzenlenen Rahvan At Yarışları’na ev sahipliği yaparak yılın sadece bir günü kullanılıyordu. Burasını yılın diğer günlerinde de kullanılır hale getireceğiz. Yıl içerisinde de yine rahvan at yarışları burada düzenlenecek. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik organizasyonlar yapacağız. Gençlerimize atçılık sporunu sevdirmek için faaliyetler yürüteceğiz. Vatandaşlarımız hafta sonları şehrin yoğunluğundan kaçıp buraya gelerek nefes alacaklar. Yarışlara katılarak dereceye giren tüm binicileri tebrik ediyorum. Bugün bu yarışta yer alan tüm at sahipleri ve binicileri ödülü hak ediyor. Çünkü bu sporu ve bu geleneği yaşatıyor olmak derece elde etmekten daha önemli. 120 katılımcıya da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rahvan At Yarışları sonunda, dereceye giren at sahiplerine kupa ve para ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte protokol üyeleri takdim etti.

Büyük bir coşku ve rekabete sahne olan Rahvan At Yarışlarını, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte, Bursa Rahvan Atçılık Kulübü Başkanı İhsan Gür, Osmangazi Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar büyük bir heyecanla izledi.

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