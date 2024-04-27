Başkan Hürriyet, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti

Başkan Hürriyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiKOCAELİ (İGFA)- İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Anıtkabir ziyareti sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Başkan Hürriyet’e CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve meclis üyeleri eşlik etti.

İZMİTLİLERE SELAM GÖNDERDİ

Başkan Hürriyet, 2’nci dönemde Ankaralıların yeniden başkan seçtiği Mansur Yavaş’a hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. Başkan Yavaş, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Hürriyet ve beraberindeki heyete teşekkür ederek tüm İzmitlilere selamlarını gönderdi.