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MHP Lideri Bahçeli: Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır... Katiller, cezalandırılacaktır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sinsi ve hain terör saldırılarında Hakk'ka yürüyen kahraman şehitler için baş sağlığı mesajı yayınladı. Bahçeli mesajında, "Bu şehadetler milli yüreklere ateş düşürmüştür. Acı bizim acımızdır. Şehit ve gaziler milletimizin hayır duayla anacağı kahramanlardır." dedi.

SİYASET 25.05.2022, 20:19 25.05.2022, 21:01 Penturkhaber
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MHP Lideri Bahçeli: Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır... Katiller, cezalandırılacaktır

MHP Lideri Devlet Bahçeli mesajında, şehitlerin ailelerine, silah arkadaşlarına ve Türk Milleti'ne sabır ve başsağlığı temennilerini iletti.

TÜRKİYE, SONUCA ÇOK YAKINDIR..

Öte yandan Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadalede sona gelindiğini söylerken teröristlerin döktürleri kanın sorulacak kesin hesabının mahşere kalmayacağını söyledi. Terörün kökünün kazınacağını, katillerin en ağır şekillerde cezalandıralacağını aktaran MHP Lideri Devlet Bahçeli, mesajında şunları kaydetti;

KAHRAMANLARIMIZI HAYIR DUAYLA ANACAĞIZ..

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada; Teğmen Abdülkadir Güler, Uzman Çavuşlar Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit olmuş, iki askerimiz de yaralanmıştır. Bu şehadetler milli yüreklere ateş düşürmüştür.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Acı bizim acımızdır. Şehit ve gaziler milletimizin hayır duayla anacağı kahramanlardır.

KATİLLER, EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKTIR

Elbette teröristlerin döktükleri şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak kesin hesap mahşere bırakılmayacaktır. Türkiye’ye ve Türk milletine silah çekenler acıklı sonlarını hazırlamışlardır. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir.

Terörle mücadele haklı, hukuki ve meşru bir mücadeledir. Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekûn düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir.

BİLİNSİN Kİ, TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE SONUCA ÇOK YAKINDIR!
SAKLANACAK ÜÇÜNCÜ BİR ALAN, GÜVENLİ BİR LİMAN KALMAMIŞTIR

Hain olan haiftir, yani korkaktır. Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır. Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş milli varlığımız Allah’ın izniyle her zorluğu aşacak, her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacaktır.

Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki, terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır.

Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki, terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır."

#mhp #devletbahçeli #Devlet Bahçeli #Terör
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