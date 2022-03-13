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Bakan Vahit Kirişci'den MHP Adana İl'e ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ay, Ak Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru'nun da bulunduğu heyeti MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP MYK Üyesi Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk ile teşkilat yöneticileri karşıladı.

SİYASET 13.03.2022, 15:29 13.03.2022, 16:02 Penturkhaber
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Bakan Vahit Kirişci'den MHP Adana İl'e ziyaret

Kirişci: Üreticiler mağdur edilmeyecek

Ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, Cumhur İttifakı’nın önemine vurgu yaptı. Kirişci "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Genel Başkan Doktor Devlet Bahçeli arasında hakikaten bir samimiyet, birliktelik, dostluk, dayanışma olduğunu her vesileyle çok rahatlıkla görebiliyoruz. İki il başkanımızın ve himayelerindeki teşkilatlarımızın, yine Adana'mızın bu iki güzide partisinin milletvekillerinin kendi aralarındaki dayanışması Adana'mıza kazandıracaktır." şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Bakan Kirişci'ye teşekkür eden MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı da "Adana'da Cumhur İttifakı olarak uyumlu bir çalışma içerisindeyiz ve gerek duyulan her konuda istişare halindeyiz. 2023'te Haziran ayında yapılacak seçimleri çok önemsiyoruz. İnşallah Sayın Genel Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyecek en güzel sonucu alacağız." dedi. Avcı ayrıca çiftçilerin sorunlarını da Kirişci'ye iletti.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı da, tarımda artan girdi maliyetlerini hatırlatarak "Küresel ölçekte yaşanan gelişmelere paralel olarak ülkemizde de mazot, gübre ve diğer girdilerde artan maliyet var ancak gıda fiyatlarında da artışlar söz konusu. Üreticilerin üzerine binen yükün alınması için buğday, mısır, pamuk ve diğer birçok üründe bugünkü güncel fiyatların hasat zamanında da korunması lazım." dedi.

MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk ise, "Muhalefet, basını ve sosyal medyayı olumsuz algı üretiminde çok iyi kullanıyor. Örneğin ülkemizde işlenip ihraç edilmek üzere ithal edilen ürünleri öne çıkararak, sanki 'Türkiye üretmiyor' mesajı veriyorlar. Kaosa hizmet eden muhalefetin bu oyununa karşı tedbir almak lazım." ifadesini kullandı.

Kendisi de ziraat mühendisi olan, sorunlara hakimiyeti, saha tecrübesi ve çözüm odaklı yaklaşımıyla güven veren Bakan Kirişci, iletilen konuları not aldı. Kirişci, planlamaya dayalı üretimi öncelikleyen bir anlayışla çalışacaklarını, artan girdiler karşısında üreticilerin kesinlikle mağdur edilmeyeceğini kaydetti. Ziyarette MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye bir tablo sunarken, Bakan Kirişci ise Avcı'ya yöresel ürün sepeti hediye etti.

#Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci #MHP Adana İl Başkanlığı #Ak Parti #mhp #Bünyamin Avcı
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