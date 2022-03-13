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Devlet Bahçeli 'Doğru bir yaklaşım değil' diyerek uyardı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Antalya'da gerçekleşen Ukrayna Rusya buluşması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SİYASET 13.03.2022, 16:44 Penturkhaber
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Devlet Bahçeli 'Doğru bir yaklaşım değil' diyerek uyardı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak Türkiye'de yapılan görüşmelere yönelik "Bu barış yolunda atılmış bir adımdır. Bu adım 2 ülkenin yetkililerini bir araya getirerek barışın başlangıcı sağlayabilecek adımı yapmayı amaçlamışlardır" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Telefon diplomasisi, yakın görüşme çerçevesi içinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Antalya'da her sene artık diplomasi forumu yapılmaktadır.
Böyle bir toplanın 9 Mart'ta yapılacağı bir dönemde Türkiye çok daha başarılı bir adım atmıştır. Bu barış yolunda atılmış bir adımdır. Bu adım 2 ülkenin yetkililerini bir araya getirerek barışın başlangıcı sağlayabilecek adımı yapmayı amaçlamışlardır.

Bu toplantı önemli olmuştu, başarılı olmuştur. 15 günden beri devam eden çatışmanın oradaki bir toplantıda sonuçlanması mümkün değildir ama bir başlangıçtır, hayırlı bir adımdır. Bazı değerlendirmelerde görüyorum ki Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Sonuç vermesini istememektedirler. Bazı gazetelerde barış gerçekleşmedi, olumsuz ifadelerle toplumda gelişecek umudu şimdiden söndürmeye gayret göstermişlerdir. 

23 gemi Türkiye'ye ayçiçek yağı getirecek, savaş sebebiyle biraz ertelendi. 'Türkiye'de yağ yoktur' denilerek marketlere hücum edilmiştir, basın yoluyla tahrik edilmiştir, yağ kavgası çıkartmaya çalışmışlardır. Yağdan umut edenler Türkiye'nin yarınını karatmıştır. Bu tür hayırlı adımları millet olarak hangi partide olursak olalım desteklemekte yarar var. Bölgenin, Türkiye'nin ve dünya barışından yanadır. 

Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı imzasız makalelere aldırış etmez, gerçekçidir. İmza attı mı atmadı mı onu 6 ortağına sormak lazım. 

(Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyareti) Twitter'da geçen gün yorumu yaptım: Yanlış bir zamanlama olmuştur. Konuşmalarda barış dillendirilmemiştir. Orada çok aşırı vaatlerde bulunulmuştur. O vaatler karşısında Sayın CHP Genel Başkanı özellikle yüksek sesle, kararlı bir şekilde 'bana her türlü soruyu sorabilirsiniz, her şeyi sizinle konuşabilir, açıklayabilirim. Ne biliyorsanız sorunuz' demiştir. Ben de Twitter'da 5 soru sordum. Onların cevabını önce 6'lı masaya anlatsın, sonra Türk milletine anlatsın. Ondan sonra da vakit bulabiliyorsa dünya barışının nasıl gerçekleşeceğine değinsin.

(Batı'dan Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulaması talebi) Doğru bir yaklaşım değil, savaşan ülkeler arasında sahip olduğumuz ekonomik imkanlarla savaşa girmeden yaptırım yoluyla savaşı tahrik eden yaklaşımlara dikkat etmemek lazım. ABD bu konuda kendisine çekidüzen vermelidir. Dünyanın ABD'ye soracağı çok konu vardır. Batı emperyalizminin çerçevesinde bulunan ülkeleri tahrik ederken Türkiye'yi de buna dahil etmek istiyor. Türkiye'de de buna ekonomik yaptırım uygulayacak hale kalkmaya çalışsanız, Türkiye'deki CHS muhalifleri zaten ekonomik yaptırımı yapmak için yalan siyasetiyle her türlü malın üretimini durdurdu, sosyal kargaşayı artırmak için söylenmedik söz bırakmadı. 

Bapçeli şunları söylemişti

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine tepki göstermiş, "Sayın Kılıçdaroğlu, dört parçalı büyük Kürdistan’ın kurulmasından yana mısın, değil misin? Terörist Demirtaş’ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa’ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan’ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? 28 Şubat 2022 tarihinde yuvarlak masa etrafında buluştuğun zillet ortaklarına bağımsız büyük Kürdistan’a taraftar olup olmadıklarını sorup onların gerçek niyetini, kafalarının içinde saklı duran kanaatlerini öğrenmeyi aklından geçiriyor musun?" demişti.

#Devlet Bahçeli #mhp
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