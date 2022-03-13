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Karataş ailesinin acı günü
MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş’ın muhterem anneleri Serinaz Karataş tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
SİYASET 13.03.2022, 15:57 13.03.2022, 16:00 Penturkhaber
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Merhume Serinaz Karataş'ın cenazesi yarın İstanbul'da ikindi namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Merhumeye yüce Allah'tan rahmet, Karataş ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
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