MHP Fatsa Teşkilatından muhteşem final

Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarının Ordu ili etabına;

FATSA TEŞKİLATINDAN MUHTEŞEM FİNAL

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatları ile Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantılarının Ordu ili programı 2 Temmuz Cumartesi günü Fatsa’da yapılan muhteşem programla tamamlandı.

FATSA TEŞKİLATINDAN PROGRAMA DOLU DOLU HAZIRLIK

Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, MYK üyeleri Kadir Şekerci, Murat Kotra ve Afşin Birben ve İl Başkanı Naci Şanlıtürk ve çok sayıda partili katıldı. Fatsa Kültür ve Sanat Merkezi konferans salonunu hınca hınç dolduran vatandaşlar programı sonuna kadar pür dikkat izledi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programın ilk dakikalarında “ilk söz Türkmen beyimizin sunumuyla” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önemli mesajlarından oluşan kısa bir video izletildi. Ardından ilkokul öğrencisi Nilberra Tunç, okuduğu “Türk’üm Ben” isimli şiiri ile salona duygu dolu anlar yaşattı.

“21. YÜZYIL TÜRK ASRI OLACAK”

Daha sonra konuşmacılar teker teker kürsüye davet edilerek konuşmalarını gerçekleştirdi. Son sözü alan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin sözlerinde alıntılar yaparak, evet ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. Dünya ile birlikte aynı sıkıntıyı bir tık daha fazlasıyla yaşıyoruz. Ancak bizim ülke olarak daha da öncelikli bir sorunumuz var. O da beka sorunudur. Ülkemiz emperyalist güçlerce kuşatılmak, ele geçirilmek istenmektedir. Bunu terör örgütleri ile beraber, 6+1’li masayı destekleyerek yapmak istemektedirler. Cumhur ittifakına bu yüzden her yönden saldırılmakta, her türlü yalan ve iftiralarla zayıflatılmak istemektedirler. 2023 için, biz Türk Milletinin ferasetine güveniyoruz. Gerçekleri görerek, sağduyulu davranacak ve oyuna gelmeyecektir. Genel başkanımızın dediği gibi, “eğer üzerinde yaşayacak bir vatanımız yoksa, neyin siyasetini yapacağız”. Gönülden inanıyor ve diyorum ki, 21. yüzyıl, Türk asrı olacaktır.

YARARLI VE DOYURUCU BİR PROGRAM OLDU

Fatsa programına ev sahipliği yapan Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak, program sonrası yaptığı açıklamada, yine muhteşem bir kalabalığın katılımı ile çok yararlı ve doyurucu bir program olduğunu belirtti ve şunları söyledi.

Görevin bize devdi edilgi 2019 tarihi itibari ile gece demeden, gündüz demeden bu şanlı 3 hilali dalgalandırmak adına yol arkadaşlarımızla birlikte sürekli çalıştık. Evlerde, kahvehanelerde, sokaklarda, dost meclislerinde her yerde bu davayı anlattık. Onca badirelere rağmen bugün Fatsa’da MHP adı en ön sırada anılıyorsa teşkilatım ve yol arkadaşlarım sayesindedir. Çok şükür görevimi layığı ile yapmış olmamın huzuru içerisindeyim.

SON NEFESİME DEK GENEL BAŞKANIMIN EMRİNDEYİM

O gün bana Genel Başkanım ilçe başkanı olacaksın dedi onu yapıyorum. Yarın bu hareketin çaycısı olacaksın derse onu da yaparım. Ben bu harekete gönülden bağlı bir ülkücüyüm.

Bugün yine çok titiz çalışarak bir toplantı organizasyonu hazırladık. Genel Başkanımızın talimatı ile “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantılarımızın Ordu ili etabına Fatsa’da final yaptık. Fatsalı hemşerilerim bizi her zaman olduğu gibi yine yalnız bırakmadı. Hınca hınç dolan salon konuşmacılarımızı pür dikkat dinledi. Oldukça yararlı ve dolu dolu geçen programımız sayesinde kafalardaki birçok soru işaretlerinin kalktığına inanıyorum.

Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var, 12 ay uzun gibi görünse de seçim süreci bakımından oldukça kısa bir zaman dilimi. Bu anlamda bu toplantı ile birlikte seçim startını da vermiş oluyoruz. Artık daha da geniş bir kadro ile sahaya inerek çalışmalara devam edeceğiz dedi.