Son Dakika

MHP Fatsa Teşkilatından muhteşem final

Ordu ilinin tüm ilçelerinde yapılan “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantılarının finali Fatsa’da çoşkulu bir kalabalığın katılımı ile yapıldı. Daha önceki programlarda olduğu gibi tüm detayları düşünülerek dolu bir içerik ile hazırlanan programda Fatsa teşkilatı, katılımcılardan tam not aldı.

SİYASET 03.07.2022, 23:03
MHP Fatsa Teşkilatından muhteşem final

Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarının Ordu ili etabına;
FATSA TEŞKİLATINDAN MUHTEŞEM FİNAL

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatları ile Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantılarının Ordu ili programı 2 Temmuz Cumartesi günü Fatsa’da yapılan muhteşem programla tamamlandı.

FATSA TEŞKİLATINDAN PROGRAMA DOLU DOLU HAZIRLIK

Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, MYK üyeleri Kadir Şekerci, Murat Kotra ve Afşin Birben ve İl Başkanı Naci Şanlıtürk ve çok sayıda partili katıldı. Fatsa Kültür ve Sanat Merkezi konferans salonunu hınca hınç dolduran vatandaşlar programı sonuna kadar pür dikkat izledi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programın ilk dakikalarında “ilk söz Türkmen beyimizin sunumuyla” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önemli mesajlarından oluşan kısa bir video izletildi. Ardından ilkokul öğrencisi Nilberra Tunç, okuduğu “Türk’üm Ben” isimli şiiri ile salona duygu dolu anlar yaşattı.

“21. YÜZYIL TÜRK ASRI OLACAK”

Daha sonra konuşmacılar teker teker kürsüye davet edilerek konuşmalarını gerçekleştirdi. Son sözü alan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin sözlerinde alıntılar yaparak, evet ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. Dünya ile birlikte aynı sıkıntıyı bir tık daha fazlasıyla yaşıyoruz. Ancak bizim ülke olarak daha da öncelikli bir sorunumuz var. O da beka sorunudur. Ülkemiz emperyalist güçlerce kuşatılmak, ele geçirilmek istenmektedir. Bunu terör örgütleri ile beraber, 6+1’li masayı destekleyerek yapmak istemektedirler. Cumhur ittifakına bu yüzden her yönden saldırılmakta, her türlü yalan ve iftiralarla zayıflatılmak istemektedirler. 2023 için, biz Türk Milletinin ferasetine güveniyoruz. Gerçekleri görerek, sağduyulu davranacak ve oyuna gelmeyecektir. Genel başkanımızın dediği gibi, “eğer üzerinde yaşayacak bir vatanımız yoksa, neyin siyasetini yapacağız”. Gönülden inanıyor ve diyorum ki, 21. yüzyıl, Türk asrı olacaktır.

YARARLI VE DOYURUCU BİR PROGRAM OLDU

Fatsa programına ev sahipliği yapan Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak, program sonrası yaptığı açıklamada, yine muhteşem bir kalabalığın katılımı ile çok yararlı ve doyurucu bir program olduğunu belirtti ve şunları söyledi.

Görevin bize devdi edilgi 2019 tarihi itibari ile gece demeden, gündüz demeden bu şanlı 3 hilali dalgalandırmak adına yol arkadaşlarımızla birlikte sürekli çalıştık. Evlerde, kahvehanelerde, sokaklarda, dost meclislerinde her yerde bu davayı anlattık. Onca badirelere rağmen bugün Fatsa’da MHP adı en ön sırada anılıyorsa teşkilatım ve yol arkadaşlarım sayesindedir. Çok şükür görevimi layığı ile yapmış olmamın huzuru içerisindeyim.

SON NEFESİME DEK GENEL BAŞKANIMIN EMRİNDEYİM

O gün bana Genel Başkanım ilçe başkanı olacaksın dedi onu yapıyorum. Yarın bu hareketin çaycısı olacaksın derse onu da yaparım. Ben bu harekete gönülden bağlı bir ülkücüyüm.
Bugün yine çok titiz çalışarak bir toplantı organizasyonu hazırladık. Genel Başkanımızın talimatı ile “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantılarımızın Ordu ili etabına Fatsa’da final yaptık. Fatsalı hemşerilerim bizi her zaman olduğu gibi yine yalnız bırakmadı. Hınca hınç dolan salon konuşmacılarımızı pür dikkat dinledi. Oldukça yararlı ve dolu dolu geçen programımız sayesinde kafalardaki birçok soru işaretlerinin kalktığına inanıyorum.

Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var, 12 ay uzun gibi görünse de seçim süreci bakımından oldukça kısa bir zaman dilimi. Bu anlamda bu toplantı ile birlikte seçim startını da vermiş oluyoruz. Artık daha da geniş bir kadro ile sahaya inerek çalışmalara devam edeceğiz dedi.

#mhp #fatsa #ordu #Adım Adım 2023
Yorumlar (0)
22
açık
Namaz Vakti 04 Temmuz 2022
İmsak 03:31
Güneş 05:30
Öğle 13:13
İkindi 17:13
Akşam 20:47
Yatsı 22:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31