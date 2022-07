MHP Sultanbeyli Türk Gençliğine Seslendi

MHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı,kent meydanında Sanatçı Ali Kınık'ın sahne aldığı açık hava konseri ile Sultanbeyli'nin gençleri ile buluştu.

Uzun bir süredir çalışmalarına hız veren MHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Abdullah Çınar sahadan hiç ayrılmıyor,

Her gündüze her akşama her hafta bir dizi siyasi ve kültürel etkinlik programları ile Sultanbeyli vatandaşlarının gönlüne taht kuran

MHP İlçe Başkanı Abdullah Çınar " Biz gençlerimizi x-y-z diye ayırmıyoruz,gençliğimizin tamamını,aydınlık geleceğimizin teminatı olan Türk Gençliği olarak addediyoruz." diyerek Sultanbeyli kent meydanında gençliğe seslendi.

Sanatçı Ali Kınık 'ın bir birinden eşsiz şarkılarına eşklik ederek dinleyen Sultanbeyliler pandeminden sonra ilk defa böyle güzel yaz akşamı konser dilentisi yaşadılar.

Onbinlerin kent meydanını doldurduğu konser alanı çok keyifli anlara da şahitlik etti.

7 den 70 'e tüm Sultanbeylilerin katıldığı konsere toplumun herkesimnden iştirak eden vatanşlarımız Ali Kınık'ın şarkılarına eşlik ederek güzel bir Cumartesi akşamı geçirdiler.