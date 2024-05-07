AK Parti Keşan teşkilatından Mehmet Özcan’a ziyaret

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, AK Parti Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti Keşan Teşkilatı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, AK Parti Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti Keşan Teşkilatı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a ziyaret gerçekleştirdi.

Aksal ve Gürcan, Keşan Belediye Başkanı Özcan’a yeni görevinde başarılar diledi.

Özcan’da nazik ziyaret nedeniyle teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı. “Keşan’ın değerinin artması ve daha yaşanılabilir bir şehir olması için tek yürek olup çalışmalarımızı ortak akıl ve fikir birliği içinde yürüteceğiz. Şehrimizin ilerlemesi için birlikte adımlar atacağız. Birlikte, daha güçlü bir Keşan inşa edeceğiz.”