MHP'li Yıldız: İnşallah 2028'de üçüncü dönem de seçeriz

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Dünyanın her tarafında ekonomik sıkıntılar oldu. Ülkemiz de bundan elbette payını alıyor. Ancak ortada dimdik duran, her türlü tedbiri alan bir hükümetimiz var. İnşallah bunların üstesinden geleceğiz." dedi.

Yıldız, 24 Haziran seçimlerinden bu yana TBMM'de çıkarılan kanunlarda MHP'nin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Muhalefet partilerinin erken seçim söylemlerine karşın seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını ifade eden Yıldız, "Yani 28. dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi çok net belli. Baktığımız zaman bir yıldan az zaman kalmış. Ülkemiz, dünya Kovid-19 pandemisi ve yine etrafımızda çıkan terör ve savaşlar dolayısıyla çok zor bir süreçten geçiyor. Dünyanın her tarafında ekonomik sıkıntılar oldu. Ülkemiz de bundan elbette payını alıyor. Ancak ortada dimdik duran, her türlü tedbiri alan bir hükümetimiz var. İnşallah bunların üstesinden geleceğiz." şeklinde konuştu.

Bağcılar Şehit Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Aydınlatma ve Anlatma Toplantısı"nda konuşan Yıldız, 2017'de sistemin değiştiğini, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci dönemini halen devam ettirdiğini kaydederek, ''Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan ikinci dönem seçilecek. İnşallah 2028'de üçüncü dönem de seçeriz.'' dedi.