MHP'li İzzet Ulvi Yönter İstanbul'u Sallıyor

MHP Gnel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ; Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma temalı programları kapsamında İstanbul'un ilçeleri karış karış dolaşıyor.

İstanbul Millet vekili İzzet Ulvi Yönter , parti teşkilat mensupları ile birlikte ilçelerin merkezlerinde önce esnafı dolaşıyor, sıkılmadık el dinlenmedik sorun bırakmıyor.

İstanbullurardan büyük teveccüh gören İzzet Ulvi Yönter İstanbul da adeta fetih hazırlığı yapıyor.

İstanbul'un ileçelerine ziyarette bulunan İzzet Ulvi Yönter , Esnaf gezileri , ev toplantıları STK ziyaretleri ve aynı gün içinde büyük salon toplantıları ile vatandaşlar ile buluşuyor.

İzzet Ulvi Yönter 'in ziyaretlerine MHP MYK üyesi Nevzat Ünlütürk , Şahin Gürz,MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ,Sancaktepe ilçe başkanı Arzu Karaalioğlu ve tekilat mensupları da eşlik etmektedir.