Özel program uygulayan eğitim kurumlarına atama başvuruları alınıyor

Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atamasına İlişkin Kılavuz yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamasına ilişkin başvuru şartlarının yer aldığı kılavuzu yayımladı. Başvurular 3-6 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, başvuru yapabilmek için okul ve kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının memur ve sözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmış olmak, adaylık süresi dâhil en az 4 yıl öğretmenlik yapmak, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacaklar bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak gerekiyor.

Öğretmen ihtiyacının adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olanlardan karşılanamaması durumunda bu süre dikkate alınmaksızın diğer şartlara göre, bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması hâlinde ilk atama yoluyla karşılanabilecek. Öğretmen ihtiyacı, öncelikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından atama yapılarak karşılanacak.

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Başvuruda bulunanlar; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgilerini başvuruda bulunmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden talep edecek.

Şartlarını taşıyan adayların tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecek.

Buna göre; zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumlarına atanacakların, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30/09/2023 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmaları gerekiyor. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden; "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü", "Bilgi Teknolojileri" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" mezun olanlar, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecek.

Atamalar, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak. Atama sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinden ilan edilecektir. Duyurulan kontenjanlar; atama aşamasında yargı kararı uygulamalarına, okul normlarının değişmesine bağlı olarak Bakanlıkça güncellenecek.

Başvurular 7 Mayıs'ta İl Millî Eğitim Müdürlüklerince onaylandıktan sonra, sonuçların 10 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacağı belirtildi.