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Meral Akşener, bugün Keşan’da
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Seçim çalışmaları kapsamında, bugün Edirne’ye gelecek
SİYASET 26.03.2024, 12:14
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Seçim çalışmaları kapsamında, bugün Edirne’ye gelecek.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edinilen bilgiye göre Akşener ayrıca, Edirne, Keşan, Uzunköprü ve İpsala’da esnaf ziyaretlerinde bulunacak ve İpsala’da verilecek iftar yemeğine katılacak.
İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe yaptığı açıklamada Meral Akşener’in bugün saat 17.00 sıralarında Keşan’a geleceği ve seçim bürosunu ziyaetinin ardından esnaf ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.
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