Başkan Bozbey, verdiği sözü tuttu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yenişehirli öğrenciye sözünü verdiği bisikletini gönderdi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - 31 Mart öncesi seçim çalışmalarında Yenişehirli Mehmet Batu Başyiğit’e bisiklet hediye etme sözü veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey bu sözünü tuttu. Bozbey’in önceki gün gönderdiği bisikleti CHP Yenişehir İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş, Batu’ya bisikletini teslim etti.

Batu, Bozbey’in hediyesine çok sevindiğini ve mutlu olduğunu anlatırken, CHP İlçe Başkanı Dörtkardeş, “Belediye Başkanımız sözlerini tutmaya devam ediyor. 31 Mart seçim sürecinde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey ilçemize yapmış olduğu ziyaretler kapsamında, Yolören Mahallesi ve Atakent Sitesi Sosyal Tesisleri’ndeki iftar yemeği programında karşılaştığı Mehmet Batu Başyiğit’e bisiklet almaya söz vermişti. 31 Mart Yerel Seçimlerini kazanan Bozbey Başkanı’mız sözünü tuttu ve bugün Batu’ya söz verdiği bisikletini gönderdi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bir çocuğumuzun daha yüzünü gülümsettik” dedi.