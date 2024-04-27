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Başkan Kınay çocuklara resim yarışması ödüllerini verdi

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Benim Renklerim, Benim Bayramım Resim Yarışması ödül törenine katılarak dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi

YAŞAM 27.04.2024, 09:37
Başkan Kınay çocuklara resim yarışması ödüllerini verdi

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Benim Renklerim, Benim Bayramım Resim Yarışması ödül törenine katılarak dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Benim Renklerim, Benim Bayramım Resim Yarışması ödül törenine katıldı. Ödül töreninde çocuklarla bir araya gelen Başkan Kınay, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Ödül alan çocuklar şu şekilde; Seçici Kurul Özel Ödülü’nü Duğrallar İlkokulu 2-D sınıfı öğrencisi İkra Esra Önder, Dokuz Eylül Rotary Kulübü Özel Ödülü’nü Yavuz Selim İlkokulu 1-B sınıfı öğrencisi Asel Kostak kazandı. Üçüncülük Ödülü’nü Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu 4-C sınıfı öğrencisi İpek Güngör, İkincilik Ödülü’nü Fevzi Özakat İlkokulu 3-A sınıfı öğrencisi Elif İpek Ece, Birincilik Ödülü’nü ise Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu 4-C sınıfından Karan Bolluk kazandı.

ÇOCUKLARI TEBRİK ETTİ

Yarışmaya katkıda bulunan Dokuz Eylül Rotary Kulübü Toplumsal Hizmet Komitesi Başkanı İlge Cengiz, çocukları gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Çocukların birbirinden güzel resimler çizdiklerini belirten Cengiz, bu tutkularını sürdürmeleri gerektiğini ifade etti.

“HAYALLERİNİZDEN VE UMUTLARINIZDAN ASLA VAZGEÇMEYİN”

Sonrasında söz alan Başkan Kınay, yılın her gününü çocuklar için ayırmanın; onların hayallerini, geleceklerini ve umutlarını aydınlatmanın görevleri olduğunu vurgulayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği aydınlık yolda umutlarını büyüterek ilerleyeceklerini söyledi. Çizilen resimlerin ve çocukların hayallerinin Karabağlar Belediyesi’nde yapılacak çalışmalarda ışık olacağını belirtti. Çocuklardan bir isteği olduğunu ifade eden Başkan Kınay, “Hayallerinizden, umutlarınızdan, çizmekten, yazmaktan ve konuşmaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü bizim sizlerin sözlerine ihtiyacımız var” dedi.

ÇOCUKLARLA SERGİYİ GEZDİ

Konuşmaların ardından Başkan Kınay, çocuklarla birlikte yarışmaya katılan tüm resimlerin yer aldığı sergiyi dolaştı. Sergide çocuklar ve aileleriyle buluşan Başkan Kınay, çizdikleri güzel resimler için çocukları tebrik etti.

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