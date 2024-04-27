Manisa'da tarihi gösteri

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 484’üncü Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, “Magnesia’dan Manisa’ya Lirik Tarih Gösterisi” sahneledi. Mesir Macunu Festivali’ne konuk olan ekiplere yönelik sahnelenen oyun Manisa’nın tarihi öyküsünü izleyenlere aktardı.MANİSA (İGFA) - Bu sene 484’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından Magnesia’dan Manisa’ya Lirik Tarih Gösterisi sahnelendi. Gösteriye Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve festivale konuk ülkelerin dans ekipleri katıldı. Manisa’nın mitolojik öyküsüyle başlayıp, Kurtuluş Savaşı ve sonrasına uzanan hikayesinin konu edildiği gösteri büyük beğeni aldı.