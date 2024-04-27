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İzmir depreme bilimin ışığında hazırlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Jeoloji Festivali -JEOFEST’24 Kültürpark’ta başladı Türkiye’de sadece İzmir’de düzenlenen festivalin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Cemil Tugay, afete hazırlıklı kent için yapacakları çalışmaları anlattı Başkan Tugay, İzmir’in Deprem Master Planı’na ihtiyacı olduğunu belirterek acil mikrobölgeleme çalışması yapılması gerektiğinin altını çizdi

GÜNDEM 27.04.2024, 09:14
İzmir depreme bilimin ışığında hazırlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Jeoloji Festivali -JEOFEST’24 Kültürpark’ta başladı. Türkiye’de sadece İzmir’de düzenlenen festivalin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, afete hazırlıklı kent için yapacakları çalışmaları anlattı. Başkan Tugay, İzmir’in Deprem Master Planı’na ihtiyacı olduğunu belirterek acil mikrobölgeleme çalışması yapılması gerektiğinin altını çizdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen Jeoloji Festivali-JEOFEST'24 Kültürpark'ta başladı Açış programında Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, festivale katkılarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a çekiç hediye etti. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Güngör, “Türkiye’de Jeokoruma Çalışmaları Işığında Jeolojik Miras Kavramına Bir Bakış' konulu bir sunum yaptı. Konuşmaların ardından Kültürpark Atlas Pavyonu’nda JEOFEST’24 kapsamında Fosil, Gemoloji,  Fotoğraf ve Karikatür sergileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın katılımıyla açıldı. Taş ve fosil koleksiyoneri aktör Murat Aygen’in Moğolistan’da bulduğu dinozor yumurtası fosili de ilgi çekti.

“YEREL YÖNETİMİMİZ BİLİM İNSANLARININ DİNLENDİĞİ BİR KONUMDA OLACAK” Festivalin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tıp doktoru ve bilim insanı olduğunu ifade ederek, “Bana siyasetçi diyorlar. Ancak 36 yıl doktorluk yaptım. Neticede bilime inanan bir insanım ve sorunların çözümünde akıl ve bilimle yürümemiz gerektiğine inanırım. Her zaman bilim insanlarıyla bir şeyleri konuşmaktan keyif aldım. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de yerel yönetimimiz bilim insanlarının dinlendiği bir konumda olacak” dedi.

“İZMİR’DE ACİL OLARAK MİKRO BÖLGELEME YAPILMASI GEREK” Gözünün ve kulağının her zaman bilim insanlarında olduğunu aktaran Başkan Tugay, “Görevime başladığım günden bu yana acil müdahaleleri hızlıca halletmeye çalışırken aynı zamanda hayal ettiğim projeleri de hayata geçirmeyi planlıyorum. İzmir’in Deprem Master Planı’na ihtiyacı var. İzmir’in yer altını tanımamız gerek. Anladım ki büyük deprem üretebilecek fay hatlarına uzağız ancak zemin özelliğimiz hemen her yerden kırılacak bir konumda. 2020 depreminden sonra Karşıyaka’da mahalle mahalle zarar görmüş yerleri gezdim. Zemin bina ilişkisinin doğru kurulması gerektiğini bu depremde anladım. Bu sürecin bina zemin ilişkisi içerisinde yürümesi gerek. 6 Şubat depreminde de deprem bölgesine giderek orada yaşananlara yakından şahit oldum. İzmir’de acil olarak mikro bölgeleme yapılması gerek. Bina envanterlerinin çıkarılması gerek. Bunlar yapılırken aynı zamanda yer altı soğuk ve sıcak su haritası çıkarılacak” diye konuştu.

“İZMİR’E DOĞA TARİHİ MÜZESİ KAZANDIRILACAK” Jeoloji biliminin önemine değinen Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde jeoloji mühendislerinin sayısını artırarak onların ışığında çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Halkın ve özellikle gençlerin doğaya, insan haklarına ve bilime olan inancını korumak gerektiğinin altını çizen Tugay, “Bunu yapmazsak bir şeyleri düzeltemeyiz. Biz daha çok çalışarak şehrimize daha çok katkı sunmalıyız. Üçüncü JEOFEST’te daha büyük etkinlikler yapmalıyız. Bu bizim kentimize yakışır ve halkımızda mutlaka karşılık bulur. Doğa Tarihi Müzesi’nin kente kazandırılması konusunda talep var. Bu müze, kent kültüründe çok önemli bir yer tutacaktır. Bu konuda da çalışacağım. Size yoldaş olmak benim için gurur olacak” ifadelerini kullandı.

“AFET DİRENÇLİ İZMİR İÇİN ORTAK AKILLA ÇALIŞACAĞIZ” Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan,  aktif fay zonları üzerine oturan ve her an 7 ve üstü büyüklükte bir depremle karşılaşma riski bulunan İzmir’deki risklere dikkat çekti. Alan, “Afet İşleri Başkanlığı ile ilçelerde kurulan Afet İşleri müdürlüklerine liyakatli kadroların atanmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, aktif fay zonları üzerine oturan kentlerimiz başta olmak üzere, bu kentlerin yerel idareleri mercek altına alınacak. BM- 2030- Sendai Afet Risk Azaltılması stratejisi kapsamında yerel idarelerimizin bu konudaki kurumsal yapılanmaları ve yeterlilikleri, kaynakların, yerel halkın can güvenliğinin sağlanması konusundaki çalışmalara ne kadar ayrıldığı konularında kent raporları hazırlayarak kamuoyu ve ilgili kişi ve kurumlarla da paylaşacağız. Afete dirençli bir İzmir'i ortak akılla yaratmak mümkün. Kendi mesleki uzmanlık alanlarımızdan İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü katkıyı verebileceğimizi, bu konularda işbirliği yapabileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.  

“AMACIMIZ HER OKULDAN BİR TANE BİLİM İNSANI ÇIKARMAK” Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan ise “JEOFEST çocuklarımızın doğayı ve temel bilimleri tanıması için bir fırsat.  Hevesimiz, amacımız her okuldan bir tane bilim insanı çıkarmak. Doğa Tarihi Müzesi’ni bu güzel şehre hediye etmek zorundayız. Biz jeologlar çok inatçıyız,  bu işin peşini bırakmayız” şekline konuştu.

FESTİVAL’DE FOSİL SERGİSİ, GEMOLOJİ SERGİSİ, FOTOĞRAF VE KARİKATÜR SERGİSİ DE AÇILDI 28 Nisan’a kadar Kültürpark’ta devam edecek JEOFEST’24 çocuklara, gençlere ve tüm topluma jeoloji bilimini tanıtarak, dünyanın dününü, bugününü ve yarınını anlatmayı amaçlıyor. Kültürpark Atlas Pavyonu’nda JEOFEST’24 kapsamında Fosil Sergisi, Gemoloji Sergisi, Fotoğraf ve Karikatür Sergisi yer alıyor. Bir ay süreyle açık kalacak sergi, hafta içi ve cumartesi günü saat 10.00 ile 17.30, pazar günü ise saat 11.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.  

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