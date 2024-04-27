Austın Wıley BCL'de sezonun ‘En İyı̇ Beşı̇’ne seçı̇ldı̇

Austın Wıley BCL'de sezonun ‘En İyı̇ Beşı̇’ne seçı̇ldı̇
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2023-2024 sezonunun enleri belirlendi TOFAŞ Basketbol Takımı’nın ABD’li pivotu Austin Wiley, BCL’de Star Line-up’a (en iyi beş) seçildi
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2023-2024 sezonunun enleri belirlendi. TOFAŞ Basketbol Takımı’nın ABD’li pivotu Austin Wiley, BCL’de Star Line-up’a (en iyi beş) seçildi.
BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) 2023-2024 sezonunun enleri açıklandı. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanan Final Four organizasyonunda şampiyonun belirlenmesine kısa bir süre kala sezonun bireysel ödülleri de sahiplerini bulurken, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sezonu çeyrek final turunda noktalayan TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 1999 doğumlu ve 2.11 cm boyundaki Birleşik Amerikalı pivotu Austin Wiley BCL Star Line-up’ta yer aldı. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi beşine seçilmesi haberini ilk kez takım antrenmanında alan ve tebrikleri kabul eden Wiley, duygularını şu cümlelerle aktardı; “Öncelikle Basketbol Şampiyonlar Ligi organizasyonuna beni bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Benim için çok şey ifade ediyor. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve aileme, Tofaş'ta beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Eve döndüğümde herkes beni hep destekledi, çok minnettarım.”
Austin Wiley, Basketbol Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda 16 maçta 12.4 sayı-8.9 ribaund-2.1 blok ortalama istatistiklerine imza attı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|93
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|33
|55
|4. Başakşehir
|34
|52
|5. Beşiktaş
|34
|51
|6. Kasımpasa
|34
|49
|7. Sivasspor
|34
|48
|8. Rizespor
|33
|48
|9. Antalyaspor
|33
|45
|10. Alanyaspor
|33
|45
|11. A.Demirspor
|34
|41
|12. Samsunspor
|34
|39
|13. Ankaragücü
|33
|37
|14. Kayserispor
|33
|37
|15. Konyaspor
|34
|36
|16. Gaziantep FK
|33
|34
|17. Hatayspor
|34
|33
|18. Karagümrük
|33
|33
|19. Pendikspor
|33
|30
|20. İstanbulspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|31
|69
|2. Göztepe
|31
|63
|3. Ahlatçı Çorum FK
|31
|55
|4. Sakaryaspor
|31
|54
|5. Bodrumspor
|31
|52
|6. Kocaelispor
|31
|52
|7. Bandırmaspor
|31
|47
|8. Boluspor
|31
|47
|9. Gençlerbirliği
|31
|47
|10. Erzurumspor
|31
|42
|11. Ümraniye
|31
|37
|12. Manisa FK
|31
|36
|13. Keçiörengücü
|31
|36
|14. Şanlıurfaspor
|31
|34
|15. Tuzlaspor
|31
|33
|16. Adanaspor
|31
|32
|17. Altay
|31
|15
|18. Giresunspor
|31
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|34
|77
|2. M.City
|33
|76
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|35
|69
|5. Tottenham
|32
|60
|6. M. United
|34
|54
|7. Newcastle
|34
|53
|8. West Ham United
|35
|49
|9. Chelsea
|33
|47
|10. Wolves
|35
|46
|11. Bournemouth
|34
|45
|12. Brighton
|33
|44
|13. Fulham
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|35
|36
|16. Brentford
|35
|35
|17. Nottingham Forest
|34
|26
|18. Luton Town
|35
|25
|19. Burnley
|35
|24
|20. Sheffield United
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|84
|2. Girona
|33
|71
|3. Barcelona
|32
|70
|4. Atletico Madrid
|33
|64
|5. Athletic Bilbao
|33
|58
|6. Real Sociedad
|33
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Getafe
|33
|43
|10. Villarreal
|32
|42
|11. Osasuna
|32
|39
|12. Deportivo Alaves
|33
|38
|13. Sevilla
|32
|37
|14. Las Palmas
|33
|37
|15. Rayo Vallecano
|32
|34
|16. Mallorca
|32
|31
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|32
|25
|19. Granada
|32
|18
|20. Almeria
|33
|14