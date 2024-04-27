Austın Wıley BCL'de sezonun ‘En İyı̇ Beşı̇’ne seçı̇ldı̇

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2023-2024 sezonunun enleri belirlendi. TOFAŞ Basketbol Takımı’nın ABD’li pivotu Austin Wiley, BCL’de Star Line-up’a (en iyi beş) seçildi.

BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) 2023-2024 sezonunun enleri açıklandı. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanan Final Four organizasyonunda şampiyonun belirlenmesine kısa bir süre kala sezonun bireysel ödülleri de sahiplerini bulurken, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sezonu çeyrek final turunda noktalayan TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 1999 doğumlu ve 2.11 cm boyundaki Birleşik Amerikalı pivotu Austin Wiley BCL Star Line-up’ta yer aldı. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi beşine seçilmesi haberini ilk kez takım antrenmanında alan ve tebrikleri kabul eden Wiley, duygularını şu cümlelerle aktardı; “Öncelikle Basketbol Şampiyonlar Ligi organizasyonuna beni bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Benim için çok şey ifade ediyor. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve aileme, Tofaş'ta beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Eve döndüğümde herkes beni hep destekledi, çok minnettarım.”

Austin Wiley, Basketbol Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda 16 maçta 12.4 sayı-8.9 ribaund-2.1 blok ortalama istatistiklerine imza attı.