Keşan'da geri dönüşüm atağı

Keşan merkez ve mücavir alanlarda 4 ayda 10 ton cam atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası

EDİRNE (İGFA) - Keşan merkezi ve mücavir alanlarda 4 ayda 10 ton cam atığı toplandı ve geri dönüşüme kazandırıldı. Keşan Belediyesi, çevreye duyarlılık adına atık yönetiminde önemli bir adım attı.

Keşan Belediyesi, çevre koruma ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda atık camların geri dönüşümü için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu çerçevede belediye ekipleri, ilçe genelinde ve mücavir alanlar olan Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde atık cam şişelerin toplanması işlemlerini sürdürüyor.

Bölgede yer alan 80 adet atık cam toplama kumbarasında, 4 aylık dönem içeresinde geri dönüşüme kazandırılmak üzere yaklaşık 10 ton atık cam toplandı.

KİREZLİ: “GELECEK NESİLLER İÇİN BÜYÜK FAYDALAR SAĞLAYACAK”

Konu hakkında açıklama yapan Keşan Belediyesi Keşan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Arzu Kirezli, atılan adımların ardında, çevre bilincinin artırılması ve kaynakların verimli kullanılması hedeflendiğini belirterek, “Atık camların geri dönüşümüyle, enerji tasarrufu sağlanacak ve doğal kaynakların korunması desteklenecek. Ayrıca, atık camların geri dönüşümüyle elde edilen malzemelerin tekrar kullanılması, ekonomiye de olumlu katkı sağlayacak.” dedi.

Kirezli, vatandaşların çevre bilincini artırmak adına atık camları belirlenen kumbaralara atmalarını ve geri dönüşüme destek olmalarını önemle vurgularken “Küçük adımlarla başlayan bu çabaların, çevre ve gelecek nesiller için büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Çevreye duyarlı vatandaşlarımızın desteğiyle, daha temiz ve yaşanabilir bir Keşan için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı.