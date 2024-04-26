İnşaat faaliyetleri halen pozitif

Şubat ayında pozitif tarafa geçen Hazır Beton Endeksi, Mart'ta sınırlı bir azalmaya rağmen pozitif kısımda kalmayı başardı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2024 Mart Ayı Raporu’nu açıkladı.

Şubat ayında pozitif tarafa geçen Faaliyet Endeksi’nin Mart ayında sınırlı bir azalmaya rağmen pozitif kısımda kalmayı başardığını gösteren Rapor, Beklenti ve Güven Endekslerinin düşük seyretmesinin yılın ikinci çeyreğinde inşaat açısından iyimser bir öngörüde bulunmak için erken olduğunu ortaya koydu.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Işık, “Konut fiyatlarında pandeminin de etkisiyle 2020 yılından itibaren başlayan artış eğilimi 2022 yılında ivmelenerek devam etmiş ve 2022 yılının son çeyreğinde tepe seviyesine çıkmıştır. 2022 yılı sonundan itibaren konut fiyatlarının artış eğiliminde azalma başlamıştır. Geride bıraktığımız dönemde konut fiyatları ve konut maliyetleri, eskisi kadar hızlı olmasa da hâlen artmaktadır. Deprem bölgesi ve kentsel dönüşümün yoğun olduğu iller dışında inşaat sektöründe talep hâlen zayıf görünmektedir. Her ne kadar seçim sonrası sürece ilişkin olumsuz beklentiler ortadan kalsa da, konut talebinin düşük kalacağı ve bankacılık sektöründe konut talebini destekleyecek bir hamle gelmeyeceği beklentisi yeni projelere başlama iştahını düşürmektedir.” dedi.