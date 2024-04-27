Küçükler doğayı keşfetti

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, çocuklar için Zeytinpark’ta ‘Doğa Temelli Gelişim Atölyesi’ düzenledi. Çocuklar, ağaçların gölgesinde eğitici oyunlar oynadı, ellerinde sepetleriyle doğayı keşfe çıktı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Antalya Orman Okulu ve Terapi Gelişim Enstitüsü ile çocukları, tabletleri, cep telefonlarını bir kenara bıraktırıp doğayla tanıştıran Doğa Temelli Gelişim Atölyesi düzenledi. Klinik Psikolog ve aynı zamanda Antalya Orman Okulu ve Terapi Gelişim Enstitüsü kurucusu Selin Aktürk ve ekibi öncülüğünde düzenlenen atölyede küçükler Zeytinpark’ta yemyeşil ağaçların gölgesinde eğitici oyunlar oynadı ve ellerinde sepetleriyle doğayı keşfe çıktı.

Yeni neslin genel olarak dört duvar arasında gelişimlerini tamamladıklarını ifade eden Aktürk düzenlenen atölye çalışması hakkında şunları söyledi:

“Çocukların doğadan aslında olmaları gereken yerden uzaklarda olduklarını düşündük. Bu sebeple Muratpaşa Belediyesi’yle bir işbirliğine girdik. Çocuklarla yaptığımız etkinlikler incemotor ve kabamotor becerilerini geliştirmek, risk alma, risk analizi yapma, duyguları hissetme, doğayı tanıma, yoga, meditasyon içeriyor. Ve bunları gelişim psikoloğu, psikolojik danışmanlar, klinik psikologlar ve okul öncesi öğretmenleriyle birlikte yürütüyoruz. Umuyorum ki bu bir adım olur ve daha da yayılarak daha çok çocuğa ulaşabiliriz.”