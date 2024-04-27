Mardin'de turizm denetim komisyonu kuruldu

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un talimatıyla kurulan Turizm Denetim Komisyonu, denetimlerine başladı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistler yanı sıra şehri ziyaret eden misafirlerin huzurlu ve güvenli bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için Vali Tuncay Akkoyun'un talimatıyla Turizm Denetim Komisyonu kuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, TURSAB, ŞURO, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Artuklu Belediyesi personellerinden oluşan Denetim Komisyonu 1. Caddede; Seyahat acenteleri, Kafe, Restoran, Otel, Pastane ve Hediyelik eşya başta olmak üzere ilgili kurumlar, turizm alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde mevzuatları çerçevesinde denetimler yaptı.

Denetimlerin düzenli olarak 10 ilçede de yapılacağını ifade edildi.