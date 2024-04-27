Barış Gülay Red Carpet'ta

Söz ve müziklerini kendi besteleyen ve hayranları tarafından Queen olarak anılan sevilen sanatçı Rock Star Barış Gülay şimdi de Altın Orkide’de kırmızı halı sunuculuğu yapacak. İSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçı basın ve medya mensuplarına yönelik olarak ilk kez düzenlenecek olan Altın Orkide Medya Basarı Ödül Törenlerinde, kırmızı halıda (Red Carpet) röportajlarıyla yer alacak. Çok yönlü kişiliği ve anneliğinin yanısıra sevilen kişiliğiyle de ilgileri üzerinde toplayan Rock Star, yapacağı birbirinden ilginç röportajlarla yine ilgi odağı olacak.

Bu yıl yeni bir konsept ile sadece medya ve basın mensuplarına ödüllerin verilecek olan Altın Orkide Medya Başarı Ödül Töreni’nin büyük ses getirmesi bekleniyor.