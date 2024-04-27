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Ankara – Sivas hızlı treni 1 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin önemli hızlı tren hatlarından biri olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının 26 Nisan 2023’de hizmete açılmasından bu yana geçen 1 yıllık sürede 1 milyon kişinin seyahat ettiğini belirterek, hizmete alınan bu hızlı tren hattı ile Ankara ile Sivas arasındaki 12 saat olan seyahat süresini de 2 saate indirdiklerinin altını çizdi

GÜNDEM 27.04.2024, 11:02
Ankara – Sivas hızlı treni 1 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin önemli hızlı tren hatlarından biri olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının 26 Nisan 2023’de hizmete açılmasından bu yana geçen 1 yıllık sürede 1 milyon kişinin seyahat ettiğini belirterek, hizmete alınan bu hızlı tren hattı ile Ankara ile Sivas arasındaki 12 saat olan seyahat süresini de 2 saate indirdiklerinin altını çizdi.

BURSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılan Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın 1. yıl dönümüne erişmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, “Mevcutta Ankara- Sivas arasında günde karşılıklı 3+3 sefer olarak işletilen yüksek hızlı trenler ile 1 yılda 1 milyon kişi seyahat etti. Günlük ortalama 2 bin 500' ten fazla yolcu taşınırken günlük en yüksek yolcu sayısı 4 bin 209 kişi oldu” diye konuştu.

 

“ANKARA-SİVAS 603 KİLOMETREDEN 405 KİLOMETREYE DÜŞTÜ”

Uraloğlu güzergâh üzerindeki illerde yaşayan vatandaşların da yüksek hızlı tren ile tanıştığını anımsatarak, “Proje ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi YHT konforu ile tanıştırdık. Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat arası 1 saate düşürüldü. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Ankara – Sivas YHT ile şehirler arası seyahat süresi kısaldı, konforu arttı.” diye konuştu.

“ANKARA – SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN HATTI İLE 1,3 MİLYON VATANDAŞIMIZ YHT İLE SEYAHAT ETME İMKÂNINA ERİŞTİ”

Uraloğlu, hizmete alınan yüksek hızlı tren hattı ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinin de Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağına bağlandığının altını çizerek, bu illerde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon vatandaşın da YHT ile seyahat etme imkânına kavuştuğunu söyledi. Ankara - Sivas YHT seferlerinin Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas istasyonlarında durduğunu belirten Uraloğlu, “13 Mart 2024 tarihinde hizmete giren Sorgun YHT Garı ve Akdağmadeni YHT istasyonu ile duruş noktalarını arttırdık. Sorgun YHT Garı, 240 bin, Akdağmadeni YHT İstasyonu ise 135 bin yolcu kapasitesine sahip bulunuyor. Aynı zamanda Sivas -Malatya bölgesel treni ile YHT bağlantılı kombine taşımacılık yapılabiliyor. Böylece Malatya’ya ulaşmak daha konforlu ve daha kısa zaman alıyor” şeklinde konuştu.

"4 MAYIS İTİBARİYLE SİVAS - İSTANBUL ARASINDA EKSPRES VE AKTARMASIZ YHT SEFERLERİ BAŞLIYOR"

Bakanlık olarak yaptıkları her hizmeti vatandaşın ihtiyacı ve talepleri doğrultusunda hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmaları tamamladık. 4 Mayıstan itibaren Sivas- İstanbul arasında ekspres ve aktarmasız yüksek hızlı tren seferlerimiz başlayacak. Sivas’tan saat 13.00’da hareket ederek İstanbul’a 20.08’de, İstanbul’dan da 08.40’ta hareket ederek Sivas’ a 15.58’ de ulaşacak. İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürecek.” açıklamasında bulundu.

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