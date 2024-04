Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün yeni başkanı belli oldu

Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda yeni yönetim belirlendi. Yapılan oylamada Muharrem Or, oybirliği ile yeni kulüp başkanı seçildi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün Olağanüstü Genel Kurulu, Nilüfer Belediyesi Nikah Evi’nde yapıldı. Olağanüstü Genel Kurula, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun, Mahmut Demiröz ve Okan Şahin; Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP eski İl Başkanı Turgut Özkan, Nilüfer Spor Kulübü eski Başkanı Tamer İşler ve genel kurul üyeleri katıldı.

Olağanüstü Genel Kurulun Divan Başkanlığını Yücel Akbulut, üyeliklerini ise Hülya Akgül ile Kenan Daştan yürüttü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından faaliyet raporu, hesap raporları ve denetim kurulu raporları okundu. Raporlar oybirliği ile ibra edildi. Kulüp unvan ve tüzüğünün değiştirilmesi önerisinde de kulübün isminden ‘dernek’ ibaresi çıkartılarak, Nilüfer Belediyespor Kulübü olmasına karar verildi.

Olağanüstü Genel Kurul’da seçime Muharrem Or tek aday olarak katıldı. Muharrem Or yaptığı konuşmada önceki dönem yönetim kurulu ve başkana gösterdikleri performans ve hizmetten dolayı teşekkür etti. Çok köklü bir kulübe sahip olduklarını dile getiren Or, hentbol ve voleybol gibi bazı branşlarda kulübün ekol haline geldiğini söyledi. Başarıları daha üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini dile getiren Or, yerel yönetimlerde spor politikasının ne olduğunun bilinci ile çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Kendisinin 50 yıldır atletizmle ilgilendiğini ve üst düzey antrenör belgesine sahip olduğunu aktaran Or, birinci hedeflerinin tüm kent insanına sağlıklı spor yaptırabilmek için gerekli alt yapı tesislerini, malzemeyi, eğitmenleri ve spor alanlarını kazandırmak olduğunu açıkladı. Özellikle voleybol ve hentbol gibi branşlarda altyapıyı güçlendireceklerini anlatan Or, daha ileri götürebilecek bir sistem kurulması için çalışacaklarını kaydetti. Atanamayan çok sayıda beden eğitimi öğretmeni bulunduğunu da belirten Or, onlardan da faydalanmak istediklerini dile getirdi.

Genel kurul üyelerinin, Nilüfer Belediyespor Kulübü’nü emin ellere teslim ettiklerini ifade eden Or, tüm spor katmanlarını işin içine katarak, doğru politikaları uygulayacaklarını kaydetti. Belli üniversitelerin akademisyenleri ile görüştüklerini de belirten Or, yerelde ve genelde nasıl bir spor politikası uygulanması gerektiği ile ilgili çalıştay planladıklarını açıkladı. Or, “Bunu hayata geçirebilecek olgunluğa ulaştığımız an tüm kamuoyu ile paylaşacağız. Politikalar çerçevesinde de spor politikamızı belirleyeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından oylamaya geçildi. Yönetim kurulu asil ve yedek, denetleme kurulu asil ve yedek, disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri oybirliği ile belirlendi. Oylama sonucu seçilen isimler şöyle:

Yönetim Kurulu Asil: Muharrem Or, Fikret Ocakoğlu, İlker Mehmet Şener, Adalet Yılmaz, Orhan Akyürek, Mehmet Aral Atalay, Akın Uludağ, Düzgün Şimşek, İsmail Yavuz, Mahmut Demiröz, Şebnem Köroğlu, Yücel Akbulut, Salih Ay, Gülver Deniz, Mehmet Murat Kaçar.

Yönetim Kurulu Yedek: Şenol Nazif Köse, Mehmet Doğuş Bilgin, Salih Güleç, Kemal Atan, Resul Tarman, Özlem Güneş, Furkan Yavuz, Birol Aksu, Emrah Mutlu, Ekrem Erk, Şevki Yılmaz, Hafize Usturalı, Murat Şakir Cesur, Ezgi Yıldırım, Kenan Daştan.

Denetleme Kurulu Asil: Mehtap Esen, Pelin Sevgi, Demirhan Aslan.

Denetleme Kurulu Yedek: Olcay Keskin, Mustafa Aslan, Namık Kemal Han

Disiplin Kurulu Asil: Berna Hacer Bilici, Ali Sezgin, Gökçe Güney.

Disiplin Kurulu Yedek: Mustafa Budak, Haydar Tuncay Geyik, Şahin Emir