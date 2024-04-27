Keşan TSO’dan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettİ.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Ziyaret kapsamında UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu olarak TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.

Keşan TSO sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin şu açıklama yapıldı: “UMAT Gümrük ve İşletmeleri A.Ş., İpsala Gümrük Kapımız ve UMAT İbrahim Girgin Tır Parkımız ile ilgili TOBB Başkanımıza yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdik, Başkanımızdan desteklerini istedik.

Bizleri ağırlayan TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eder, kolaylıklar dileriz.”