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Ücretsiz Fiziki Yeterlilik Kursu'nu gençler sevdi

Gençlerin istihdam ve kariyer yolculuğunda onlara destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi; Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksek Okulu, Milli Savunma Üniversitesi, Bekçilik, Subaylık, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Astsubay Eğitim Merkezi sınavlarına hazırlanmak isteyen gençleri, açmış olduğu fiziki yeterlilik kursları ile sınavlara hazırlıyor

SPOR 26.04.2024, 08:20
Ücretsiz Fiziki Yeterlilik Kursu'nu gençler sevdi

Gençlerin istihdam ve kariyer yolculuğunda onlara destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi; Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksek Okulu, Milli Savunma Üniversitesi, Bekçilik, Subaylık, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Astsubay Eğitim Merkezi sınavlarına hazırlanmak isteyen gençleri, açmış olduğu fiziki yeterlilik kursları ile sınavlara hazırlıyor.MERSİN (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleşen ve dışarıda oldukça maliyetli olan bu kurslara gençler, Büyükşehir sayesinde ücretsiz bir şekilde erişim sağlıyor. Seyfi Alanya Spor Salonu’nda haftanın 5 günü uzman antrenörler eşliğinde sınavlara hazırlanan gençler, yoğun ve disiplinli bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar eşliğinde kondisyonlarını ve fiziksel yeterliliklerini her geçen gün daha da geliştiren gençler, parkura çıkıp yeterliliklerini ölçmek için gün sayıyor.

Taşma: “Haftanın 5 günü yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nde Fitness ve Yüzme Antrenörü olarak görev yapan Serhat Taşma, POMEM, BESYO, MSÜ, ASEM ile bekçilik sınavlarına hazırlanmak isteyen gençler için, Büyükşehir bünyesinde fiziki yeterlilik kursu vermeye devam ettiklerini kaydetti. Seyfi Alanya Spor Salonu’nda haftanın 5 günü 12.00 ile 14.00 saatleri arasında kurs verdiklerini aktaran Taşma, “Haftanın 3 günü dijital fotosel eşliğinde, birebir sınav parkuruna uyumlu olan parkurumuzda çalışıyoruz. Haftanın 1 günü kuvvet, 1 günü de kros koşusu ve kondisyon çalışıyoruz. Şu anda POMEM başvuruları başladı. Sınavlara hazırlanmak isteyen gençlerimizi kursumuza bekleriz” dedi.

“Gençlerimizin eksik yönlerini tespit edip, çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz”

Fiziksel yeterlilik kurslarının, dışarıda oldukça maliyetli olduğunu belirten Taşma, “Biz burada kursiyerlerimizle birebir ve özel olarak ilgileniyoruz. Onların bu süreçte hangi yönden eksik olduğunu tespit edip, ona göre çalışmalar yapıyoruz. Kondisyonları eksikse, Macit Özcan Spor Tesisi’nde kondisyon antrenmanlarına ağırlık veriyoruz. Parkurda eksiklikleri varsa haftanın 3 günü parkurda çalışıyorlar. Kuvvet eksiklikleri varsa fitness salonunda ağırlık çalışması yapıyoruz. Dışarıda bunların hepsine ayrı ayrı ücret ödemeleri gerekirken, biz bunu gençlerimize ücretsiz bir şekilde sunuyoruz” sözlerine yer verdi.

Ücretsiz kurs sayesinde gençler, hedeflerine tam odaklı bir şekilde çalışabiliyor

PMYO sınavlarına hazırlanan Berfin Sude Bensol, kursa gelmeden önce önyargılı olduğunu ama kursa geldikten sonra bu yargıyı kırdığını belirterek, “Daha önce farklı kurslara da gittim ama yetersiz gördüğüm için buraya geldim. 1,5 aylık süreçte kurs sayesinde çok fazla yol kat ettim. Sınavı kazanacağımı düşünüyorum. Ben bu kadar destekleneceğimi beklemiyordum. Sırtımda öyle bir destek var ki inancım daha da yükseliyor. Hocalarımız yapamadığımız konularda yargılamadan, tekrar tekrar, biz öğrenene kadar hareketleri gösterdikleri için daha özgüvenli ve daha motive olabiliyoruz” dedi.

POMEM sınavlarına hazırlanan Yusuf Aladağ, Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarından kursa denk geldiğini dile getirerek, “Ben daha önce dışarıda ücretli verilen bir kursa gittim ancak çok pahalı olduğunu gördüm. Bu kursun imkanı çok ve malzeme yeterliliği de var. Buraya gelmeden önce kurs çok kalabalık olur, bizimle fazla ilgilenemezler diye düşünüp önyargılı davranmıştım, ancak geldikten sonra öyle olmadığını gördüm. Şimdi hepimiz bir aile gibi olduk. Hocalarımız her zaman bizim yanımızda” ifadelerini kullandı.

POMEM sınavlarına hazırlanan Berat Çetin ise, Büyükşehir’in açmış olduğu fiziksel yeterlilik kursunun sağladığı imkânlar sayesinde kendini çok geliştirdiğini söyleyerek, “Ben buraya geldikten sonra hocalarım sayesinde kendimi geliştirdim. Önceleri parkuru 1 dakikada bitirirken, şimdi bu süreyi 43 saniyeye kadar düşürdüm. Fitness salonunu ve tesisin diğer tüm imkanlarını kullanabiliyoruz. Ekipmanlarımız çok yeterli. Şimdi sınav gününü bekliyorum ve bana sadece kazanmak düşüyor” diye konuştu.

PMYO sınavlarına hazırlanan İlayda Mercan ise, kursun kendisi için oldukça verimli geçtiğini aktararak, “Hocalarımız çok ilgili. Biraz araştırınca, dışarıdaki özel kurs fiyatlarının çok yüksek olduğunu fark ettim. Şans eseri bu kursa denk geldim. Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bu imkan bizim hedefimize ulaşmamızı sağlıyor” sözlerine yer verdi.

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