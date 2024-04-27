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BEBKA, Eskişehir'de kadın kooperatiflerini bir araya getirdi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Eskişehir Ticaret Odası (ETO), TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğinde “Eskişehir Kadın Kooperatifleri Tecrübe Paylaşımı Etkinliği” düzenlendi

EKONOMİ 27.04.2024, 10:45
BEBKA, Eskişehir'de kadın kooperatiflerini bir araya getirdi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Eskişehir Ticaret Odası (ETO), TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğinde “Eskişehir Kadın Kooperatifleri Tecrübe Paylaşımı Etkinliği” düzenlendi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Etkinlikte, özellikle kırsal alanda ekonomik faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için ihtiyaç duydukları konu başlıkları ve kooperatiflerin ürettikleri ürünler için alternatif çalışmalar ele alındı. ETO’da gerçekleşen toplantıya Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek, ETO Başkanı Metin Güler, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay, TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak, BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Güliz Ünal ve çok sayıda kadın kooperatifi ve ilgili kurum temsilcisi katıldı.

Açılış konuşmalarında, BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Güliz Ünal; “BEBKA olarak kurulduğumuz günden bugüne bölgesel kalkınmanın ana unsurlarından biri olan kırsal kalkınma konusunda önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bugüne kadar ilimizde kırsal kalkınma için  35 projeye yaklaşık 2024 yılı rakamlarıyla 112 milyon TL hibe desteğimiz oldu. Her yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından kalkınma ajansları için ortak bir tema belirlenmekte olup 2024 yılı teması kadın istihdamı/kadın girişimciliğidir. Bizler de bu kapsamda bölgemizde gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarımız ve destek programlarımızda temamızı önceliklendiriyoruz. Bu etkinliğimizle kadın kooperatiflerimizin tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunması, sorunların ortaya koyularak çözüm önerilerinin değerlendirilmesi için bir aradayız.” dedi.

Toplantıda konuşan Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak, kurul olarak kadın kooperatiflerinin büyümesi ve sayılarının artması için çaba gösterdiklerini belirterek, bu kapsamda öncülük ettikleri proje yazımı sayesinde Eskişehir’deki dört kooperatife günümüz rakamıyla yaklaşık 3 milyon lira destek sağlandığını dile getirdi. Gürkaynak, kadın kooperatiflerinin güçlenmesi için çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.

Toplantıda konuşan ETO Başkanı Metin Güler, bir ülkenin kalkınmasının o ülkedeki iş gücünün tamamının çalışma hayatına dahil olmasıyla sağlanabileceğini belirterek, kadınların üretimde ve istihdamda sayısının artmasının önemine dikkat çekti. ETO olarak kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Güler, toplantının düzenlenmesinde pay sahibi olan kurumlara teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek kadının ekonomik sistemin içinde daha çok yer almasının ülkelerin gelişmesine büyük katkılar sağladığını belirterek, son yıllarda Türkiye’de kadın kooperatiflerinin sayısının ve kadın istihdamının arttığını dile getirdi. Kadın kooperatiflerinin kurumsallaşmasının ve markalaşmasının önemine de dikkat çeken Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek, kooperatiflerde üretim kadar pazarlama ve satışın da önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay’ın moderatörlüğünde tecrübe paylaşımı paneli gerçekleştirildi. Panelde Bursa’dan Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurcan Yılmaz, Bursa Lotus Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nergis Döner, Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik sorumlusu Ebru Yüksel kadın kooperatiflerinin kurulması ve sürdürülebilirliğine yönelik tecrübelerini ve görüşlerini paylaştı.

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