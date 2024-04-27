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Arnavut iş insanları Kosova’da buluşacak

Arnavut Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ARNİAD), güçlü bir katılımla, Küresel Arnavut Diasporası İş Ağı Birliği tarafından 17-18 Mayıs tarihleri arasında Kosova’da düzenlenecek olan Arnavut İş İnsanları Birliği 10 Yıl Fuarı’nda yerini almaya hazırlanıyor

EKONOMİ 27.04.2024, 11:30
Arnavut iş insanları Kosova’da buluşacak

Arnavut Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ARNİAD), güçlü bir katılımla, Küresel Arnavut Diasporası İş Ağı Birliği tarafından 17-18 Mayıs tarihleri arasında Kosova’da düzenlenecek olan Arnavut İş İnsanları Birliği 10. Yıl Fuarı’nda yerini almaya hazırlanıyor.

KOSOVA (İGFA) - Arnavut Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği üye tanışma ve istişare toplantısının 5’ncisi Heybeli Otel’de, üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırmacı-Yazar Osman Atalay’ın konuk konuşmacı olduğu katılımcılara Balkan coğrafyası hakkında bilgiler verdiği toplantıda konuşan ARNİAD Başkanı Gökhan Biçen, üyesi oldukları Küresel Arnavut Diasporası İş Ağı Birliği tarafından 17-18 Mayıs tarihleri arasında Kosova’da Arnavut İş İnsanları Birliği 10. Yıl Fuarı düzenleneceğini söyledi.

ARNİAD olarak bu fuar ve etkinliğe güçlü bir katılım sağlayacaklarına dikkat çeken Gökhan Biçen, “Üyelerimizin ihracat kapasitesini artırmaya yönelik faaliyetlerimiz hız kesmeden sürüyor. Bu bağlamda bu yıl 10’ncusu düzenlenecek olan Arnavut İş İnsanları Birliği Fuarı’nda biz de ARNİAD olarak yerimizi alacağız, hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil edeceğiz. Siz değerli üyelerimizin geniş katılımıyla yer alacağımız fuarda, saha ziyaretlerinden iyi uygulama örneklerine, b2b görüşmelerinden çok sayıda toplantı hayata geçirilecek” dedi.

Küresel rekabet ortamında üyelerini öne çıkaracak adımlar attıklarını hatırlatan ARNİAD Başkanı Biçen, dernek olarak üyelerinin hem yurtiçinde hem de yurtdışında satışlarını artıracak faaliyetlerde bulunmayı önemsediklerini, bu noktada çalışmaların hız kesmeden süreceğini dile getirdi.

Biçen’ın ardından konuşan Araştırmacı-Yazar Osman Atalay ise Balkanlar ve Arnavutlar konulu bir sunum yaptı. Atalay, Balkanlar’da yaşanan savaşlardan Arnavutların bu bölgedeki rolü hakkında bilgiler verdi. Atalay, müslüman dünyasında Arnavutların tarihsel anlamda önemli bir yeri olduğunu sözlerine ekledi.

TEKPOLYMER’den sunum

Gecenin sonunda üye firma tanıtım sunumu da yapıldı. Bu ay tanıtımı yapılan firma TekPolymer oldu. Firma sahibi Orhan Geylan, Tekpolymer’in 2023 yılında Tekaydınlar Otomotiv’in bir parçası olarak kurulan, yenilikçi ve sürdürülebilir mühendislik plastikleri üretimin alanında faaliyette bulunduğunu söyledi.

Yapılan konuşmalar ve sunumların ardından derneğe yeni üye olan isimlere üyelik sertifikaları takdim edildi.

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