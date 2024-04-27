Keşan Ticaret Borsası’ndan Mehmet Özcan’a ziyaret

Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz ve Yönetim Kurulun üyeleri, 31 Mart yerel seçimlerinde 4.kez Keşan Belediye Başkanlığı’na seçilen Op.Dr. Mehmet Özcan’ı dün makamında ziyaret ederek, yeni görev döneminde başarılar diledi.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan ziyaret nedeniyle şu açıklamayı yaptı. “Bölgemizin tarım ve hayvancılığına yön veren ve ekonomimizde büyük bir öneme sahip Keşan Ticaret Borsası’nı makamımızda ağırladık. Ziyaretlerinden dolayı TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Meclis Başkanı Kemalettin Uslu ve Keşan Ticaret Borsası ailesine teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.”