Devlet Bahçeli: Bizim gözümüzde PKK neyse HDP odur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim gözümüzde PKK neyse HDP odur, bu kesindir. HDP neyse CHP aynısıdır. Hiç kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi bileceğimizi hiç kimse unutmamalıdır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli '2023'e Doğru Aday Belli Karar Net' temalı seçim mitinglerine devam ediyor.
Bahçeli, partisinin Kasım ayındaki ilk mitingi bugün Elazığ'da yapıldı.
MHP Lideri, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakının adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu bir kez daha vurgulayarak, "Adayımız belli, kararımız net" mesajı verdi.
Bahçeli, "Bizim gözümüzde PKK neyse HDP odur, bu kesindir. HDP neyse CHP aynısıdır. Hiç kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi bileceğimizi hiç kimse unutmamalıdır" diye konuuştu.
Muhalefete seslenen Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:
"Kılıçdaroğlu, mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin? Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek, er meydanına çıkacak cesaret var mı ifade et."
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