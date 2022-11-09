MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliye'de

Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, programında olmayan görüşmeye başladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Kabule ilişkin ilk görüntüler İletişim Başkanlığı'ndan yayımlanırken, detaya ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi geçtiğimiz ay evinde ziyaret etmiş, iki liderin görüşmesi yaklaşık bir saat sürmüştü.