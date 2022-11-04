MHP Kayseri gaza bastı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı, milletvekilleri ve belediye başkanları çalışmalarıyla göz dolduruyor. Hem sahadaki aktif çalışmaları hem de Ankara temaslarıyla takdire şayan bir tempoda çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Teşkilatı, bu hafta da Ankara’da bir dizi temasta bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy öncülüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret eden MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, seçim bölgeleri ile ilgili taleplerini Bakan Soylu’ya iletti.

Söz konusu ilçelerdeki yatırımlarla ilgili söz alan ekip, ziyaretlerinden mutlu ayrıldılar. Bununla birlikte söz konusu ekip, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ı ziyaret ederek taleplerini ilettiler. Son olarak dört belediye başkanının taleplerini iletmek üzere, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü makamında ziyaret ederek, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Özvatan Belediyelerinin hibe ve kredi başvurularının onaylanması için temasta bulundular. Görüşmeden memnun ayrılan Milliyetçi Hareket PArtisdi Ekibi Genel Müdür Büyük’e yakın ilgi ve alakalarından dolayı sosyal medya üzerinden teşekkür ettiler.